A Brexit, a koronavírus-járvány és az ukrajnai háború okozta „tripla sokk” következtében az Egyesült Királyság gazdasága növekedésben öt évet veszített, csak 2024-ben tér vissza a pandémiai előtti szintre – figyelmeztetett legfrissebb előrejelzésében a National Institute of Economic and Social Research (NIESR).

A Brexit kihangsúlyozta a brit gazdaság alapvető problémáit.

Fotó: AFP

A tekintélyes brit gazdaságkutató intézet szerdán kiadott prognózisa szerint a világ hatodik legnagyobb gazdasága mindössze 0,4 százalékkal bővül az idén, és 0,3 százalékkal jövőre. A NIESR három hónapja még 0,3, illetve 0,6 százalékos bővülést jelzett – emlékeztetett tudósításában a Reuters.

A Bank of England (BoE) ennél valamivel magasabb, 0,5 százalékos növekedést jelzett

2023-ra és 2024-re is a legutóbbi ülésén, amelyen sorozatban 14. alkalommal emelte a kamatlábakat.

A kutatók azonban figyelmeztettek, hogy az előrejelzés „roppant bizonytalan”. „Valójában minden esély megvan arra, hogy a GDP zsugorodni fog az év végére, és mintegy 60 százalék a valószínűsége, hogy a gazdaság recesszióba süllyed 2024 végére” a szakképzett munkaerő és az állami beruházások hiánya, a gyenge termelékenység és az ország egyes régióinak gazdasági fejletlensége miatt – idézte a negyedéves előrejelzést a Sky News.

Az intézet szerint a jegybanknak 2028 előtt nem sikerült a célt jelentő 2 százalékra nyomni az inflációt, az a jelenlegi 7,9 százalékról az év végére mindössze 5,2 százalékra csökken, a javulás üteme azonban a jövő évtől lassulni fog, és átlagosan valamivel 2 százalék fölött marad 2025 és 2027 között is.

Az infláció a briteknél a legmagasabb a fejlett ipari államok között.

Fotó: AFP

A NIESR az inflációt illetően is pesszimistább a BoE-nél, amely arra számít, hogy a fogyasztói árak emelkedésének üteme az év végére 4,9 százalékos lesz. Huw Pill, a jegybank vezető közgazdásza azonban azóta elismerte, hogy az infláció egyik hajtóereje, az élelmiszerárak talán soha nem esnek majd vissza az ukrajnai háború előtti szintre.

„Infláció, a globális gazdaság lassulása, olajsokkok, sztrájkok – sok olyan kifejezés, amely az 1970-es éveket idézi – foglalta össze a nehézségeket Jagjit Chadha, az intézet igazgatója. – A Brexit nagy szolgálatot tett azzal, hogy még világosabban megmutatta a brit gazdasági alapvető problémáit, de megoldásokat egyelőre nem hozott” – tette hozzá.

Az Egyesült Királyságban a legmagasabb az infláció a legfejlettebb ipari országok, a G7-ek között, és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet előrejelzése szerint ez az idén így is marad. Tovább hajtja a bérek növekedése is, amelynek üteme a NIESR előrejelzése szerint 6 százalékos lesz jövőre is a munkaerőhiány miatt. Ez ugyan segít némileg átvészelni az embereknek a megélhetési válságot, viszont emeli a munkaadók költségeit.