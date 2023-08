Alighogy sikeresen meg tudtak állapodni a Nemzetközi Valutaalapról egy 3 milliárd dolláros mentőcsomagról, újabb nehéz erőpróba előtt áll az épp hatalmon lévő pakisztáni kormány: stratégiát kénytelen kidolgozni a rezsidíjak csökkentésére, miután országszerte tüntetések robbantak ki a magas villanyszámlák miatt – írta a Bloomberg.

Fotó: Aszif Hasszan / AFP

Tömegtüntetések törtek ki Pakisztán több nagyvárosában is, ahol az utcára vonuló emberek a villamosenergia-árak csökkentését követelték, mert a dráguló energia mellett a lakosságot a rekordszintű infláció is sújtja. A zavargásokon számlákat égettek, a tüntetők a szolgáltató társaságok tisztviselőire támadtak és a rendőrséggel is összecsaptak.

Anvár ul-Hakk Kakar ideiglenes miniszterelnök ezért vasárnap felszólította illetékes minisztereit, hogy dolgozzanak ki lépéseket a magas villanyszámlák csökkentésére.

A rezsiszámlák letörése emberpróbáló feladat Kakar alig két hete hivatalba lépett átmeneti kabinetje számára, amelyet az előző kormány augusztus eleji feloszlatása után a közelgő választások felügyeletére állítottak fel. Pakisztán tavaly váratlanul befagyasztotta az üzemanyagárakat, ezzel egyúttal megakasztották a Nemzetközi Valutaalap (IMF) hitelprogramját is, amelyre a csőd szélén lévő országnak nagy szüksége volt.

Shehbaz Sharif előző kormánya júniusban végül megállapodott az IMF-fel az adók és az áramtarifák emeléséről a mentőcsomagért cserébe, amely segített az országnak elkerülni a fizetésképtelenséget. A hitelező azonban kikötötte, hogy a villamosenergia-árak bármiféle változtatása a program szüneteltetését jelentené.

Az országban az átlagos rezsiszámlák azonban egy év alatt mintegy 76 százalékkal emelkedtek meg, a kormánynak pedig nemcsak az IMF-fel szembeni kötelezettségeit kell fenntartania, hanem a rúpia esését is le kell lassítania, amely augusztusban további 5 százalékot gyengült a dollárral szemben, és rekordalacsony szintre ért.

Az energiaárak már a középosztály számára is elviselhetetlenek. De Pakisztán egy nemzetközi megállapodás részese, és akár tetszik neki, akár nem, be kell tartania. Az nem működik, hogy aláírjuk, majd nem tartjuk be az ilyen egyezményeket, mert elveszíthetjük a nemzetközi hitelezők bizalmát

– jelentette ki Kaiser Bengali közgazdász, aki több korábbi kormánynak is pénzügyi tanácsadója volt.