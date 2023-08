Szabadul a fosszilis tüzelőanyagoktól az áramtermelésben az EU

Az Európai Unió áramtermelésében egyre kevésbé játszanak fontos szerepet a fosszilis tüzelőanyagokkal működő erőművek, így azok minössze az uniós áramtermelés harmadát tették ki az idei első félévben az Ember Climate friss jelentése szerint.

A fosszilis forrásokból termelt áram 17 százalékkal maradt el a tavalyi év hasonló időszakában feljegyzettől, miközben a teljes áramfogyasztás 5 százalékkal csökkent az előző évhez képest.

A fosszilis tüzelőanyagokból így az agytröszt által 2015 óta összegyűjtött havi adatok szerint sosem nyert még ki ennyire kevés villamos energiát az EU.

A szén és gáztüzelésű erőművek szerepének csökkenését segítette a megújulók áramtermelésének növekedése, ideértve az idén a tavalyinál jobban teljesítő vízerőműveket is. Azonban a francia atomerőművek év elején még jelentkező problémái és a német reaktorok bezárása miatt a nukleáris energia által termelt árammennyiség is csökkent.

Fotó: Shutterstock

Az EU 2030-ra 65 százalékkal csökkentené az üvegházhatású gázok kibocsátását, és 2045-re tűzte ki a nettó zéró kibocsátás elérését. Ennek eléréséhez várhatóan kevesebb energiára, ám több áramra lesz szükség a jelenleginél, a fűtés és a közlekedés elektrifikációja miatt.

A fosszilis erőművek termelése az idei első félévben 11 európai országban több mint 20 százalékot, ötben pedig több mint 30 százalékot zuhant. 14 országban volt a kérdéses időszakban a legalacsonyabb a fosszilis tüzelőanyagokon alapuló áramtermelés és

hét országban az évszázad legkisebb fosszilis termelését jegyezték fel.

A mostani jelentés megerősíti az Energia és Tiszta Levegő Kutatási Központ (Centre for Research on Energy and Clean Air, CREA) korábbi elemzését, mely szintén a tiszta energia felé történő elmozdulást mutatta ki az uniós tagállamokban. Azonban bár a fosszilis tüzelőanyagok magas ára csökkentette a keresletet, Petras Katinas, a CREA elemzője szerint továbbra is fennál az EU függése a fosszilis tüzelőanyagok iránt.

Ez különösen azért lehet problémás, mert ezen anyagok jelentős részét a közösség importból szerzi be, ami sérülékennyé teszi a kontinens országait. Az ellátás apróbb zavarai is jelentős árfolyamváltozást tudnak kiváltani – írja a The Guardian.

Az Ember jelentése szerint a napenergiával termelt áram mennyisége 13 százalékkal, a széllel termelté 5 százalékkal, a vízerőművek kibocsátása pedig 11 százalékkal haladta meg a tavalyi értéket. A nukleáris energia kibocsátása ugyan 4 százalékot esett az első félévben, de éves szinten várhatóan magasabb lesz a tavalyinál.

Számos országban ért el a megújuló források részesedése, így Görögországban és Romániában azok aránya először haladta meg az 50 százalékot az áramtermelésben, míg Dánia és Portugália már a 75 százalékos szintet is átlépte.

Ugyanakkor a jelentés arra is rámutat, hogy az áramfogyasztás visszaesése részben az energiahatékonyság eredménye, az orosz-ukrán háború miatt bevezetett sürgősségi intézkedések miatt spórolás egy része se nem fenntartható, se nem kívánatos.