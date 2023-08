További egy hónappal, szeptemberre is kiterjeszti önkéntes, napi egymillió hordós olajkitermelés-csökkentését Szaúd-Arábia – jelentette be a királyság csütörtökön. A világ egyik legnagyobb kitermelője hozzátette: fenntartja a jogot, hogy a most bejelentettnél akár még nagyobb mértékben, illetve hosszabb időtávra is visszafogja kitermelését a következő időszakban az árstabilitás megőrzése érdekében.

Fotó: Shutterstock

A ma bejelentett önkéntes kitermeléscsökkentéssel a szaúdi olajkitermelés napi 9 millió hordó környékére esik, ezt a visszafogott ütemet szeptember hónapban is fent fogják tartani.

Az önkéntes, egyoldalú döntésünk célja az OPEC+ országai által korábban vállalt megelőző intézkedések támogatása, melyek az olaj árának és kínálatának stabilitását hivatottak elősegíteni

– mondta az ország energetikai minisztériumának egyik dolgozója az SPA hírügynökségnek.

A szaúdi döntés ismertetését követően nem sokkal az orosz miniszterelnök-helyettes, Alekszandr Novak bejelentette, Oroszország is csökkenti kitermelését szeptembertől, mégpedig napi 300 ezer hordóval.

Újabb rossz hír az autósoknak, tovább feszítik a húrt az olaj piacán az oroszok Oroszország szeptembertől 300 ezer hordóval lecsökkenti a napi olajexportját – közölte csütörtökön Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes. A bejelentést követően a Brent kőolajtípus jegyzésára hordónként 84 dollárra emelkedett.

A jelenlegi, 1 millió hordós kitermeléscsökkentést még júliusban indította el Szaúd-Arábia, amit először augusztusra, majd most szeptemberre is kiterjesztettek. A világ nyersolaj-kitermelésének 40 százalékáért felelős OPEC+ 2022 vége óta korlátozza kitermelését globálisan az árstabilitás támogatása érdekében.

A szaúdi, majd az azt követő orosz bejelentés hatására az irányadó Brent olaj hordónkénti ára 1,5 százalékkal, 84,4 dollárra emelkedett.