Taylor Swift, Beyoncé és a „Barbenheimer” láz várhatóan milliárdokat ad az amerikai gazdaság növekedésének a harmadik negyedévben, miután a szórakoztatóipar még az egyébként óvatosabb fogyasztókat is arra bátorítja, hogy költekezzenek – írta a Bloomberg.

Fotó: Shutterstock

Átmeneti lökést adhat az Egyesült Államok gazdaságának a szórakoztatóipar, mivel a megasztárok turnéi és a velük párhuzamosan futó blockbuster mozik várhatóan 8,5 milliárddal járulnak hozzá a harmadik negyedéves növekedéshez.

Az előrejelzések szerint a koncertsorozatok 5,4 milliárddal járulnának hozzá a GDP-hez, míg a meglepően népszerű Barbie és Oppenheimer filmek kombinációja 3,1 milliárd dollárral növelné a fogyasztói kiadásokat, amelyet a nemzetközi jegyeladások is erősítenének.

Ezek együttesen 0,7, valamint 0,5 százalékponttal emelhetik meg az fogyasztók kiadásait reálértéken, és ezzel a GDP-t is a július–szeptemberi időszakban

– írták Anna Wong és Eliza Winger közgazdászok, akik megduplázták a harmadik negyedévre vonatkozó növekedési előrejelzésüket a szórakoztatóipari fellendülés miatt.

A zene- és filmipar támogatói ereje azonban annak is köszönhető, hogy maga a gazdaság is lendületet kapott az utóbbi hónapokban. A mérséklődő infláció és a szilárdan álló munkaerőpiac jelentős szerepet játszik abban, hogy növekedhessenek a fogyasztói kiadások, ami a recessziós félelmeket is tovább enyhítheti.

Ezek azonban csak átmeneti löketet tudnak adni – az év utolsó három hónapjában már nem lesznek turnék, a „Barbenheimer” pedig egy történelmi esemény volt, amit nem valószínű, hogy egyhamar újra látni fogunk. Ráadásul a gazdaság továbbra is érzékeny a kereslet visszaesésére, a lakáspiacra pedig jelentős nyomás nehezedik az alacsony kínálat és az emelkedő jelzáloghitel-kamatok miatt.

Az erő nagy része átmeneti tényezőkből származik, amelyek a rugalmas fogyasztás délibábját keltik, holott azt más még nem igazán támasztotta alá

– jegyezték meg a közgazdászok.