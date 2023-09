Ugyan kidurrant a gigantikus kínai ingatlanlufi, de az árakon ez nem látszik, azaz egyelőre elmaradt a nagymértékű árcsökkenés. Ennek részben az az oka, hogy

az elmúlt két évben sok kínai város árszabályozást vezetett be, hogy mesterséges eszközökkel „megőrizze” a lakások értékét. Most kezdenek lazítani a szabályokon, ám ennek beláthatatlan következményei is lehetnek.

Több városban még tovább mentek, azaz nemcsak az új fejlesztéseknél maximalizálták a kedvezmény mértékét 10-15 százalék körül, hanem a használt lakásokra is megszabtak egy legkisebb árat, amin az ingatlan tulajdonosa értékesíthette azt.

Változás van készülőben, legalábbis erre lehet következtetni az elmúlt hetekben az állami médiában megjelent cikkekből. Emellett a héten Csengtu városa megszüntette az árkorlátozásokat a központi területeken újonnan eladott földterületekre, és eltörölte a korábban megszabott árat a már meglévő lakásokra.

Fotó: AFP

Különböző forgatókönyvek

A piac rövid távon felpöröghet, ugyanis alacsonyabb árakon képesek értékesíthetik a fejlesztők a bennragadt lakásaikat, és a pénzből befejezhetik projektjeiket, így akár egy kedvező trend is elindulhat.

Vagy akár egy jelentős ingatlanáresés is elindulhat, ami gyenge növekedés esetén a fogyasztói bizalmat is alááshatja, és akár az egész pénzügyi rendszert destabilizálhatja. A jegybank szerint a városi lakosság 96 százalékának volt saját ingatlana, és a legtöbb esetben ez jelentette vagyonuk legnagyobb részét is.

Logikus, hogy hagyjuk esni az árakat, és kialakul az új egyensúly, ugyanakkor a kockázat nagy, nem tudjuk pontosan, hogy mi várható

– hangsúlyozta Yao Wei, a Société Générale kínai vezető közgazdásza.

Augusztusban az új lakások átlagos ára 100 kínai nagyvárosban 0,2 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest, és alig változott a két évvel ezelőtti hasonló időszakhoz mérve. Ugyanakkor az elmúlt egy évben az árak 2,4 százalékkal estek vissza.

Összehasonlításképpen, az amerikai lakásárak közel 20 százalékkal estek vissza 2006 és 2008 között. A közgazdászok szerint Kínában a mesterséges eszközök segítenek megakadályozni a nagyobb áresést, ugyanakkor

sok vevő és eladó nem akar üzletet kötni, ugyanis az adott ingatlanokat most nem a valós piaci értékükön árazzák. Így sok ingatlan befejezetlenül áll, ami mindkét fél számára a legrosszabb forgatókönyv.

A 100 legnagyobb fejlesztő eladásai augusztusban 34 százalékot zuhantak – azaz befagyott a piac.



Hszi tehet róla

Hszi Csin-ping kínai elnök évekkel ezelőtt vezette be a minimumárak rendszerét. A koronavírus-járvány előtt ugyanis az egész lakáspiac buborékban volt, ekkor a kormány minden egyes projekt árképzését felülvizsgálta, hogy megakadályozza a spekulatív áremeléséket. 2021 végén aztán fordult a kocka, a piaci lejtmenetbe került – ekkor Peking arra utasította a városokat, hogy gondoskodjanak az ingatlanpiac kiszámítható működéséről, amire a legtöbb helyhatóság az árak befagyasztásával, egy bizonyos legalacsonyabb ár előírásával reagált.



Fotó: AFP

Voltak persze települések, ahol az eredeti árakból akár 15 százalék engedményt is adtak, és olyan városok is akadtak, ahol bőven hagytak kiskapukat – azaz így engedtek levegőt a fuldokló piacnak.

A legtöbbször mindössze annyit írtak elő, hogy megtiltják a „rosszindulatú árcsökkenést”, de nem konkretizálták, hogy ez alatt mit értenek.

Nemrég ugyanakkor Peking olyan jelzéseket küldött, amik arra utalnak, hogy zöldutat adnak az árcsökkentéseknek, párhuzamosan a kormány egyéb támogató intézkedéseivel, például kamatlábak csökkentésével. Emellett a kínai lakásügyi minisztérium hivatalos lapja vezércikkben szólította fel a döntéshozókat, hogy szüntessék meg a legalacsonyabb árakat.

A China Real Estate Business Weekly, a kínai Lakásügyi és Város-vidékfejlesztési Minisztérium zászlóshajója, augusztus 20-án vezércikkben szólította fel a helyi döntéshozókat, hogy szüntessék meg a legalacsonyabb árakat.

A fejlesztők számára lehetővé kell tenni, hogy forráshoz jussanak

– összegez a cikk.

A nyugati Szecsuán tartomány 1,4 milliós lakosú Ya’an városában már korábban léptek. Még a nyáron részlegesen felszabadították a piacot, ugyanis lehetővé tették a 15 százalékos engedménykorlát figyelmen kívül hagyását azon fejlesztők számára, akik képesek tömegével értékesíteni a bennragadt ingatlanokat. Egy másik példa, a keleti Huangsan város vezetése szintén megszüntette az árszabályozást azon fejlesztők esetében, akik egyszerre legalább 10 lakást értékesítenek.

A célok tehát világosak: Peking rendezni akarja a válságba sodródott ingatlanszektor helyzetét, pénzhez (legalább valamennyihez) juttatná a beruházókat, de a lakosságot is vásárlásra ösztönzi a vélhetően jelentősen csökkenő árakkal. A nagy kérdés azonban az, hogy ez a trend meddig tart, nem csap-e át egyfajta tartós, eltúlzott mélyrepülésbe.