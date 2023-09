A vártnál gyorsabban nőtt a kiskereskedelmi forgalom az Egyesült Államokban: augusztusban az előző hónaphoz képest a várt 0,2 százalék helyett 0,6 százalékos bővülést mértek a júliusi 0,5 százalék után. Éves bázison 2,5 százalékos a növekedés az előző havi 2,6 százalék után.

Fotó: AFP

Az amerikai fogyasztásnak köszönhetően a világ legnagyobb gazdasága továbbra is megúszta a recessziót, ám egy befektetők körében végzett felmérés szerint azonban lassan ennek vége, és hamarosan az amerikaiak is meghúzzák a nadrágszíjat – de ez, mint kiderült, még nem augusztusban következett be.

A vártnál nagyobb ütemben emelkednek a termelői árak is: 0,7 százalékkal ugrottak meg júliushoz képest; itt csak 0,4 százalékos növekedést vártak az elemzők az előző havi 0,3 százalék után. Éves bázison is a várt 1,2 százaléknál nagyobb, 1,6 százalék volt a növekedés üteme a júliusi 0,8 százalék után.

Csütörtökön hozták nyilvánosságra az új munkanélküliségi adatokat is, újonnan a várt 225 ezer helyett csak 220 ezren nyújtottak be segélykérelmet, ami mindössze háromezres emelkedés az előző hetihez képest.

Fotó: AFP

A piacok a termelői ár, a kiskereskedelmi forgalom és a munkanélkülisegély-kérelmek adataira vártak egész nap, hogy újabb jeleket kapjanak a monetáris szigorítás kilátásait illetően.

A fogyasztói árak növekedése a várakozásoknak megfelelően megugrott augusztusban az olaj- és benzinárak emelkedése miatt, és az előzetes várakozások szerint a termelői árak alakulása nem fogja befolyásolni a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve következő döntését.

A piacok 97 százalékos valószínűséget adnak annak, hogy a Fed a jövő heti ülésén változatlanul, a 22 éves csúcsot jelentő 5,25-5,5 százalékon hagyja az irányadó kamatot. 40 százalékos azonban az esélye annak, hogy a Fed novemberben folytatja a szigorítást.

Az adatok nyilvánosságra hozása előtt minimális, 0,5 százalék alatti pluszban voltak a határidős indexjegyzések a New York-i tőzsdén.