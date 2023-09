A vietnámi elektromosautó-gyártó VinFast kapitalizációja az egekben, nagyobb mint fél Detroité, holott mindössze 24 ezer autót adtak el tavaly. Az alapító-milliárdos állami hátszéllel repült a csúcsra.

Fotó: AFP

Pham Nhat Voung, a cég milliárdos alapítója, Vietnám egyik leggazdagabb embereként ismert, a cége több mint 6 milliárd dollárt ér. Ő az alapítója a Vingroup magánkonszernnek, amely Joe Biden amerikai elnök érdeklődését is felkeltette, aki hamarosan el is látogat Vietnámba.

Vuong, kihasználva a vietnámi kormány intézkedéseit, az ország piacgazdaságra váltásakor üdülőhelyekbe, bevásárlóközpontokba és egyéb nagyszabású oktatási, egészségügyi projektekbe fektette a pénzét, és megalapította a Vinhomes, a Vinschool és a VinAI nevű cégeket.

A Vingroup komoly kormányzati és nemzetközi támogatással Vietnám legnagyobb magánvállalkozása lett. A szélsebesen fejlődő és a nemzetközi gazdasági színtéren is egyre elismertebb ázsiai ország, minden bizonnyal a globális ellátási láncok létfontosságú eleme lesz – Kína mellett. 2022-ben több mint 22 milliárd dollár működő tőke (FDI) érkezett az országba.

Még a 2023. nyár végi export visszaesés ellenére is a gazdasági stabilitás megrendülésére adott válaszként,

Vuong egy nemzetközi autómárka létrehozását tervezi,

ezért a Vingroup magánkonszern tagja, a VinFast, a tengerentúlon is megveti a lábát. Észak-Karolinában autógyárat épít csaknem 4 milliárd dollár értékben, ezenkívül európai terjeszkedésben is gondolkodik – írta a Financial Times.

Vuong a tőzsdei sikerével és nagyra törő terveivel, miszerint a Teslát is megelőzi, kétségtelenül megszerezte a kellő nemzetközi figyelmet, de ő is elismerte, a cég az évi 300 ezer elektromos jármű gyártására képes kapacitása ellenére 2023-ban reálisnak csupán 50 ezer autó eladását látja, és az amerikai piac meghódítása kemény dió lesz. Igaz, hogy a VinFast piaci értéke 85 milliárd dollár körül mozog, amivel megelőzte a Mercedes 80, a Ferrari 60 milliárd dollár körüli értékét, de a piacvezető még mindig a 740 milliárd dolláros Tesla, amelyet nehéz lesz lekörözni.