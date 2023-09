Enyhíteni készül a bankszektorra nemrég kivetett extra adón az olasz kormány, hogy lehetővé tegye a hitelezők számára a megfelelő tartalékszintek elérését – írja a Reuters egy szombaton nyilvánosságra került javaslatra hivatkozva. A római kormány a múlt hónapban váratlanul bejelentette, hogy 40 százalékos adót vett ki a bankok nyereségére, amit végül úgy pontosítottak, hogy a sarc az eszközérték legfeljebb 0,1 százaléka lehet.

Fotó: Olivier Morin / AFP

Az olasz költségvetés nagyjából 3 milliárd eurót remélhetett a bankadóból.

A váratlan lépés miatt az Európai Központi Bank is nemtetszésének adott hangot, Frankfurtban már azon is kiakadtak, hogy Róma nem értesítette őket előre a tervezett különadóról. Az EKB-nak ugyanakkor nincs joga beavatkozni a tagállamok fiskális döntéseibe. Az olaszok többször is hevesen kikeltek az EKB kamatemelési ciklusa miatt.

Az extra adó átgondolására tett javaslatról jelenleg a szenátus felsőháza vitázik, a tervek szerint az adót a nettó kamatmarzs 0,26 százalékában határoznák meg, de ami fontosabb: az adóterhet ki lehetne váltani, ha a hitelező a tartalékrátát növeli a megállapított adó helyett legfeljebb annak két és félszeresével megegyező összegben. Ez kedvez azoknak a bankoknak is, amelyek eszközeik nagy részét állampapírokban tartják. Emellett a szövetkezeti modellben működő hitelezők gyakorlatilag mentesülnek az adótehertől, miután profitjuk jelentős részét hagyományosan tartalékba helyezik. Az új javaslat szerint ugyanakkor azoknak a bankoknak, amelyeknek a kamatmarzsa 5 százalék feletti mértékben emelkedett 2022-ben és 10 százalék fölötti mértékben 2023-ban a 2021-es szintekhez képest, meg kell majd fizetniük a 40 százalékos extra adót a nyereségük után – írja a Reuters.