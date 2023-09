A kínai Evergrande ingatlanfejlesztő csoport régóta függőben lévő adósságátütemezése hétfőn újabb akadályba ütközött, ezzel párhuzamosan pedig egy bíróság elrendelte az Oceanwide Holdings felszámolását, ami újjáélesztette az ország ingatlanszektorával kapcsolatos aggodalmakat – írta a Reuters.

Fotó: AFP

Bár a kelet-ázsiai ország ingatlanszektora, amely a gazdaság nagyjából negyedét teszi ki, az elmúlt hetekben egy rövid időre fellélegezhetett, a legutóbbi fejlemények alapján kétségessé vált, hogy Peking képes lesz rövid időn belül talpra állítani az ágazatot.

Az Evergrande, a világ legeladósodottabb ingatlanfejlesztője, amely 2021-ben bekövetkezett csődje óta folyamatosan a túlélésért küzd, most ismét bejelentette, hogy nem tud új kötvényeket kibocsátani, mivel a legnagyobb hazai leányvállalata, a Hengda csoport ellen hatósági vizsgálat indult.

A felszámolás továbbra sincs napirenden, a kormány pedig arra fókuszál, hogy eladja a vállalat még meglévő ingatlanjait

– mondta Fern Wang, a KT Capital vezető kutatója.

A csoport márciusban bemutatott terve alapján az offshore hitelezőknek lehetőségük lett volna az adósságállományukat 10-12 éves lejáratú kötvényekre váltani – ez átmenetileg működött is. Peking azonban öngólt lőtt azzal, hogy múlt hónapban az értékpapír-felügyelet is elkezdte átvizsgálni az Evergrande ügyét, ami véget vetett a kötvénykibocsátásoknak.

Az Evergrande offshore adósságátütemezési programja összesen 31,7 milliárd dollárt érint.

Ez kötvényeket, biztosítékokat és visszavásárlási kötelezettségeket foglal magában, vagyis a világ egyik legnagyobb adósságátütemezéséről van szó, ami most megbicsaklott. Igaz, a kínai kormány mindent megtett, hogy ezt megakadályozza: júliusban az Evergrande elleni felszámolási kérelem tárgyalását egy hongkongi bíróságon október 30-ra halasztották, hogy megvárják a fejlesztő hitelezőivel tartott találkozójának eredményét.

Az Oceanwide Holdings. Fotó: AFP

Az ingatlanszektorban további olajat öntött a tűzre, hogy egy bermudai bíróság elrendelte az Oceanwide Holdings, egy másik nagy fejlesztő felszámolását.

A bírósági végzést azután nyújtották be, hogy a fejlesztő egymás után többször is elmulasztotta az adósságai kifizetését. Az Oceanwide ellen ráadásul számos más per is folyamatban van, miközben a vállalat 2023 első hat hónapjában nulla bevételt könyvelhetett el, szemben az egy évvel ezelőtti 3,58 millió dollárral.

A kínai fejlesztők adóssággondjai befejezetlen házakat és kifizetetlen beszállítókat hagytak maguk után, ami megingatta a fogyasztói bizalmat a világ második legnagyobb gazdaságában. Az ingatlanbefektetések, az eladások és az új építkezések megkezdése már több mint egy éve csökkenő tendenciát mutatnak.

Augusztus végén az eladatlan lakások összesített alapterülete 648 millió négyzetméter volt a Nemzeti Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint.