Bármelyik pillanatban bejelenthetik, hogy a kiváló orosz kapcsolatokkal rendelkező Farhad Moshiri brit–iráni üzletembertől egy amerikai cég tulajdonába kerül az angol Premier League-ben szereplő Everton Football Club – értesült a Bloomberg kedden késő délelőtt.

Kék szerelésben, a Goodison Parkban játszik az Everton. Fotó: AFP

Piaci pletykák szerint Moshiri nagyot bukik az üzleten, hiszen várhatóan az általa befektetett több száz millió font töredékéért szerezheti meg az utóbbi időben gyengén szereplő csapatot a tengerentúli 777 Partners LLC a felek között hónapok óta tartó tárgyalásokat követően.

Ha az adásvételi szerződést valóban megkötik, akkor a 20 Premier League-ben játszó csapatból 10 már amerikai tulajdonosoknak termeli a profitot, vagy éppen a veszteséget.

A felek ugyan a tárgyalások befejező szakaszánál tartanak, ám az alku még mindig meghiúsulhat – írja a hírügynökség. Részben már elkészült ugyanis a Moshiri által megálmodott korszerű stadion is Liverpool Bramley-Moore Dock nevű negyedében.

A 777 Partners az elmúlt 21 hónapban egy Brazíliától Belgiumig terjedő, patinás futballcsapatokból álló portfóliót állított össze, de eddig vegyes eredményeket mutathat fel, mivel például az olasz Genoát és a brazil Vasco da Gamát visszavezette a Serie A-ba, illetve a brazil első osztályba, ám a berlini Hertha Berlin a Dárdai családdal együtt kiesett a Bundesligából.

Az Everton is csak hajszál híján, az utolsó fordulóban a Bournemouth felett aratott 1-0-s győzelmével kerülte el a kiesést – ahogy tavaly is az utolsó forduló döntött a javára –, és az új idényt is gyengén kezdte eddigi négy fordulóban mindössze egy döntetlennel, már három vereséget szenvedett el és még nyeretlen Szoboszlaiék Liverpooljának városi riválisa.

A brit labdarúgás élvonalából való kiesés azonban egy kész anyagi csőddel egyenértékű.

A közvetítési díjak az első osztályban az évi minimum 100 millió fontról a második ligában (Championship) kevesebb mint 10 millió fontra zuhannak, ami még akkor is hatalmas érvágás, ha a kieső csapatok három évig némi kármérséklő kompenzációt kapnak.

A nagyjából 3 milliárd dolláros vagyonnal rendelkező Moshiri – aki jelenleg Monacóban él – egyébként 2016-ban az orosz Alisher Usmanov támogatásával (vagy nevében) vásárolta meg az Evertont. Moshiri az elnöke és kisebbségi részvényese az Usmanov többségi tulajdonában álló USM Holdingnak.

Usmanovot mint Kreml-barát üzletembert az Egyesült Királyság tavaly szankciós listára helyezte, azaz be sem léphet Nagy-Britanniába, közvetlen érdekeltségei sem lehetnek a brit futballban.