Jaroslaw Kaczyński a kormányzó konzervatív Jog és Igazságosság elnöke szombaton ismertette azokat a terveket, amelyek szerint a nők 38, a férfiak pedig 41 év munkaviszony után mehetnének nyugdíjba, ezzel akár négy évvel is csökkentve a nyugdíjkorhatárt. Az október 15-én tartandó választás végkimenetele továbbra is nyílt, a közvéleménykutatások szerint ugyan a Jog és Igazságosság vezet, de sem ők, sem a Donald Tusk által vezetett Polgári Platform egyelőre nem képes a kormányzáshoz szükséges számú parlamenti többséget megszerezni.

Mateusz Morawiecki és Jaroslaw Kaczyński egy választási rendezvényen

Fotó: NurPhoto via AFP

Erős Lengyelországot építünk. Lehet, hogy egyesek nem szeretnek minket, de mindenki tisztában van azzal, hogy független ország vagyunk

- mondta Kaczyński egy hétvégi pártrendezvényen.

A kampány a múlt hét elején új fordulatot vett, miután a központi bank jókora kamatcsökkentése váratlanul érte a befektetőket - a zloty árfolyama az ukrán invázió kezdete, 2022 eleje óta nem látott szintre gyengült. Az ellenzék azzal vádolja Adam Glapiński jegybankelnököt, hogy a kormány kampányérdekeit szolgálja.

A nyugdíjkorhatár tervezett módosítása lehetővé tenné, hogy a nők már 56 éves korukban, míg a férfiak 61 éves koruktól nyugdíjba vonulhassanak.

A nők jelenlegi nyugdíjkorhatára 60 év, a férfiaké 65 év, ami már most is az egyik legalacsonyabb az EU-ban. A Jog és Igazságosság egyelőre nem közölt részletes számítások a tervezet költségvetési hatásairól, azonban nem nehéz kitalálni, hogy a büdzsére ez súlyos terheket róna a következő években, évtizedekben. A kabinet jövőre már így is a költségvetési hiány emelkedésével számol a gazdasági növekedés lassulása, a katonai és a szociális kiadások növelése következtében - értékelte a helyzetet a Bloomberg.

Az ellenzék is ígér

Kaczynski és szövetségesei vezetnek a közvéleménykutatásokban, az ellenzék viszont azzal támadja őket, hogy az infláció elszállása miatt bekövetkezett életszínvonal csökkenést nem tudták megfelelően kezelni. Persze az ígérgetésben ők is igyekeznek felzárkózni. Donald Tusk egy szombati felszólalásában azt javasolta, hogy

az adómentes jövedelmi sávot évi 60 ezer zlotyra (csaknem 5 millió forint) duplázzák meg, továbbá adókedvezményt ajánlott a nyugdíjasoknak.

Ígéretet tett arra is, hogy megszerzi azt a több tízmilliárd eurónyi uniós támogatást, amelyet szerinte a Jog és Igazságossát politikája miatt fagyasztott be Brüsszel.

Nyolc évvel ezelőtt a Jog és Igazságosság többek között a családi juttatások növelésével ragadta magához a hatalmat. Az idei év elején ígéretet tettek arra, hogy további 60 százalékkal növelik ezeket a támogatásokat. Az elmúlt napokban több kisebb szociális selyemcukorkát is bedobtak: jobb kórházi étkeztetést és fizetett iskolai kirándulásokat ígértek.

Mateusz Morawiecki miniszterelnök a hétvégi kongresszuson elmondta, hogy a kormány a következő hat évben növelni akarja a termelékenységet és a béreket a francia szintre kívánja emelni, de