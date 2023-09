A Booking 1,63 milliárd euróért, átszámítva 625,5 milliárd forintért megvásárolná a konkurens svéd ETraveli csoportot. Az amerikai cég lassan két éve jelentkezett be a CVC Capital Partners magántőke-társasághoz tartozó, repülőjegyeket árusító cégért.

Az Európai Unió sajtóinformációk szerint nem engedélyezi a Bookingnak svéd versenytársa felvásárlását.

Az Európai Unió versenyhatósága azonban úgy látja, hogy

az ügylet ártana az uniós piacnak, mivel a Booking túl nagy befolyást szerezne. Éppen ezért várhatóan megvétózza a felvásárlást

– tudta meg a Reuters bennfentes forrásoktól. Érdekesség, hogy a brit versenyhatóság tavaly csont nélkül átengedte szűrőjén az ügyletet.

Az Európai Bizottság júniusban arra figyelmeztetett, hogy az akvizíció megerősítheti a Booking.com dominanciáját az online utazási szolgáltatások szektorában, ahogy az alkupozícióját is a szállodákkal szemben. Az unió végrehajtó szerve úgy látja, hogy a tranzakcióval az amerikai vállalat szélesítheti a szolgáltatási körét, amely magában foglalhatná a repülőjegyek és a programok árusítása mellett a szállásbérbeadást, továbbá az autókölcsönzést.

A vállalat a júliusi zárt meghallgatásán igyekezett eloszlatni a szabályozó hatóságok aggályait, és engedményeket tett, például azzal, hogy a versenytársainak nagyobb felületet biztosítana a saját honlapján.

A hatóság ezután kikérte erről a többi piaci szereplő véleményét. A konkurensek és a partnerek negatívan nyilatkoztak, szerintük a felkínált engedmények nem elegendők a szabad és tisztességes verseny garantálásához. Brüsszel attól is tart, hogy

az akvizíció megnehezíti a riválisok ügyfélszerzését, valamint, hogy „jelentősen” növelné a Booking forgalmát és a szállodák költségeit, amelyeket végső soron a fogyasztókkal fizettetnének meg.

A hivatalos állásfoglalását a testület szeptember 27-ig hozza meg.

A Financial Times értesülése szerint az amerikai online utazási iroda kész megtámadni az unió esetleges elutasító határozatát, és az ETravelivel kötött négyéves kereskedelmi megállapodását is megújítaná öt évre, hogy növelje a repülőjegy-értékesítő üzletágának forgalmát – az unió akarata ellenére is.