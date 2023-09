Eris és Pirola, avagy megint itt van a Covid, és igazából sosem távozott – de a tünetek nem súlyosak

Világtrend, hogy a nyár vége óta emelkedik a koronavírus-fertőzések és a kórházi ellátásra szorulók száma, ugyanakkor a vakcinagyártók is sorra állnak elő a frissített, és elvileg az új variánsok ellen is hatékony oltóanyagaikkal. Magyarországon egyelőre az Eris-variáns jelent meg augusztusban, növekszik is is a koncentráció a szennyvízben, intézkedésre azonban nincs szükség.

1 órája | Szerző: SZ. A.

