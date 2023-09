A cégek elsősorban a termelésben, marketingben, ügyfélkapcsolatokban várnak jelentős hatást a mesterséges intelligenciától, míg a humán területen, például a jog és a HR esetében ódzkodnak az AI használatától – többek között ez derült ki az SAP Hungary kutatásából, amelynek eredményeiről az ország egyik legfontosabb vállalati informatikai eseményén, az SAP Now Hungary 2023 konferencián számolt be Pintér Szabolcs ügyvezető igazgató.

A termékeknél nem csak az ár lehetne kint a boltokban a jövőben, hanem az is, hogy mennyire fenntarthatóan gyártották

Fotó: Czinege Melinda/Mediaworks

A nyáron megkérdezett 300 vállalatvezető között egyaránt megtalálható volt a néhány fős céget irányító és a 20 milliárd forint feletti árbevétel felett gazdálkodó is, és bár a válaszadók harmada egyáltalán nem készül az AI-korszak kihívásaira – Pintér Szabolcs a Világgazdaság kérdésére azt mondta, ez inkább a kisebb vállalatokra jellemző, a nagyobbak egyszerűen nem tehetik meg, hogy kimaradnak belőle.

Azt sem tudják, hol találkoznak a mesterséges intelligenciával

A konferencia keretében tartott háttérbeszélgetésen az ügyvezető arról is beszélt, hogy a fenntarthatóság kérdését továbbra is a szabályozói oldalra tekintettel közelíti meg a legtöbb cég – ez Nyugat-Európában is így van –, pedig hatalmas az üzleti potenciál, az ESG-szoftverpiac globálisan megtriplázódhat 2027-re, és elérheti a 10 milliárd dollárt.

Az eseményen példaként említették, hogy a jövőben a termékeknél nem csak az ár lehetne kint a boltokban, hanem az is, hogy mennyire fenntarthatóan gyártották, így a tudatos fogyasztók akár ez alapján is vásárolhatnak majd élelmiszert vagy más árut.

Az említett kutatásban egyébként a válaszadók többsége nem tekint fenyegetésként a mesterséges intelligenciára, ám fontos döntést nem bízna rá, és meglepően sokan nem voltak tisztában azzal, mikor is találkozhatnak vele – csaknem felük hitte például, hogy a nyomógombbal irányítható telefonos ügyfélszolgálat is ehhez a körhöz tartozik.

Vénaszkenner, hogy biztos legyen a vérvétel sikere

A konferencián felszólalók mind hangsúlyozták az AI fontosságát, amely különösen a munkaerőhiánnyal küzdő iparágakban jelenthet segítséget, hiszen különböző repetitív feladatokban tehermentesítheti az embert. A munkaerőhiánnyal kapcsolatban Pintér Szabolcs azt mondta, ők is ezzel küzdenek, momentán 100-nál is több elérhető pozíciót kínálnak Magyarországon, viszont szerinte az új generáció egyrészt kevésbé lojális, másrészt azonnal irreális fizetési igényekkel érkezik.

Nagy Márton a ChatGPT-től kérdezte meg, hogy mit mondjon a mesterséges intelligenciáról Magyarországnak fel kell zárkóznia a mesterséges intelligencia területén, ha versenyképes akar maradni – jelentette ki Nagy Márton. A gazdaságfejlesztési miniszter elmondta, hogy az MI-ben rejlő lehetőségeket ki kell aknázni, de figyelmeztetett, hogy óvatosnak kell lenni a technológia intenzív munkaerőpiaci hatása miatt.

Az egyik előadó, Dr. Meskó Bertalan úgy vélte, az AI bevezetése az egészségügyben a legnehezebb kérdés, mert egyrészt emberéletek múlhatnak rajta, másrészt sok orvos évtizedek bevált rutinján nem szívesen változtat – ő mindenesetre már boncolt 3D-ben, és használta a vénaszkennert, hogy ne a napi élességén múljon egy vérvétel sikeressége.

Évtizedes lemaradásban a hagyományos energiacégek

Később Mátrai Károly, az MVM-csoport vezérigazgatója azt azért megjegyezte, hogy hagyományos energiacégként, a Paksi Atomerőművel és a Mátrai Erőművel a birtokukban bizony csúnyán le vannak maradva az innovációban élen járó szektorokhoz képest.

A vállalatvezető célja, hogy belátható időn belül ez a lemaradás években, és ne évtizedekben legyen mérhető.

Pecsenye Roland, az MBH Bank digitalizációért felelős vezérigazgató-helyettese hangsúlyozta, ahogyan az egészségügyben, úgy a bankszektorban is nagy előrelépést jelentene, ha az AI segítségével nem kellene „pötyögnie” az orvosnak/ügyintézőnek, hanem kizárólag a betegre/ügyfélre figyelhetne, a dokumentáció pedig automatikusan elkészül. Hozzátette, az MBH Banknál természetesen az is fontos szempont, hogy az adattudás ne jelenhessen meg széles körben, és bár a kutatásra szerinte kevéssé van kapacitása egy profitorientált nem bigtech cégnek, a használható technológia adaptációja alapvetően sikeres.