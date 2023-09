Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter üdvözölte a TotalEnergies energetikai óriásvállalat mai döntését, miszerint december 31. után is fenntartja az üzemanyagár-sapkát. Le Maire parlamenti felszólalásában más cégeket is arra ösztönzött, hogy csatlakozzanak a magas megélhetési költségek elleni küzdelemhez, mivel az inflációs terheket meg kell osztani. A TotalEnergies ma délelőtt jelentette be, hogy az üzemanyagárak literenkénti 1,99 eurós felső határát december 31-én túl is meghosszabbítja az összes franciaországi létesítményében.

Fotó: Shutterstock

A vállalkozás szerint ez addig marad érvényben, amíg nem mérséklődik az pénzromlás az országban. Ezzel kapcsolatban az Intermarche kiskereskedelmi vállalat is bejelentette, hogy a benzinkútjain az év végéig havonta egyszer, pénteken és szombaton önköltségi áron értékesítenek benzint. A tárcavezető azt is megerősítette, hogy különadót vetnek ki az autópályákat üzemeltető vállalatokra. A közteher mértéke és a terv részletei még nem ismertek – írja a Reuters.

Több európai kormány is küzd a megélhetési költségek emelkedése ellen, ezért nyomást gyakorolnak a nagyvállalatokra, hogy osszák meg a terheket a fogyasztókkal. Augusztusban például Olaszország extraprofitadóval sújtotta a bankokat, de számos ország vetett ki sápot az energiacégekre, miután az orosz–ukrán háborút követően jelentősen megnőttek az energiaárak.

Párizsra pénzügyi nyomás nehezedik, mivel a Fitch tavaly áprilisban az eddigi „AA”-ról egy fokozattal a továbbra is elsőrendű „AA mínusz”-ra rontotta a francia államadósság besorolását. Le Maire a múlt hónapban megállapodást kötött a nagy élelmiszer-kiskereskedőkkel és -termelőkkel 5 ezer mindennapi termék árának csökkentéséről.