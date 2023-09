Drágul a gázolaj Ázsiában: a szingapúri kereskedésben az egy hordó olaj finomításával nyert gázolajon 3,4 százalékkal többet, 30,21 dollárt lehetett keresni, miután Oroszország tegnap bejelentette: határozatlan időre korlátozza a benzin és a gázolaj exportját. Moszkva a belső piac stabilizálásával magyarázta a lépést, de elemzők szerint valódi céljuk az árak felverése lehet – írja a Bloomberg. A Kreml szóvivője, Dimitrij Peszkov pénteki sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy a korlátozások addig tartanak, ameddig azt szükségesnek látják a piac stabilizálása érdekében. Ugyanakkor Alekszandr Novák energiaügyi miniszter hevesen cáfolta, hogy bárhol is üzemanyaghiány lenne az országban.

Az áremelkedés a sofőrök mellett sokakat érinthet kellemetlenül.

Fotó: Christina Hemsley

Az eurázsiai ország normális esetben naponta több mint egymillió hordónyi dízelt szállított, amivel a világ legnagyobb tengeri exportőrének számít. A kínálat csökkenése, majd az azt követő áremelkedés nem csak a kereskedőket és a sofőröket érinti kellemetlenül: a gázolajat hajókon és vonatokon, valamint a mezőgazdaságban, a feldolgozóiparban és az építőiparban is használják.

A dízel a világgazdaság egyik legfontosabb terméke, mozgatórugója.

Elemzők szerint sok múlik azon, hogy Kreml meddig tartja érvényben a tilalmat, egy részük arra számít, hogy a korlátozást hamarosan feloldják. A közvetlen hatást tompítja, hogy Oroszország engedélyezi a rakományok kivitelét, ha azokat az orosz vasút már elfogadta szállításra, vagy rendelkeznek rakodási papírokkal a tengeri szállításhoz. Moszkva teljesíti az általa vezetett szövetség, az Eurázsiai Gazdasági Unió tagjaival (Belarusz, Kazahsztán, Örményország, Kirgizisztán) kötött kormányközi megállapodásokat is.

Az is segíthet, hogy a kínai és indiai feldolgozók több gázolajat exportálnak a nemzetközi vevőknek, mivel a két ázsiai óriás rekordmennyiségben vásárolja az orosz és iráni energiahordozókat. Ugyanakkor aggályok merülnek fel azzal kapcsolatban is, hogy Peking és Újdelhi képes lesz-e a jelenlegi szintnél is többet exportálni. A világ két legnépesebb országa már most is jóval a normális szint felett dolgozza fel, majd adja el a gázolajat.

Oroszország Szaúd-Arábiával és az OPEC+-csoporttal közösen már csökkentette a nyersolaj termelését és kivitelét, ezért mindkét irányadó alaptípus, az északi-tengeri Brent és az amerikai WTI is tavaly november óta nem látott szintekre emelkedett. Az olajár felfelé tartó trendjét a világ vezető nyersolajimportőre, Kína pozitív keresleti kilátásai is támogatják, amit tovább erősítenek Peking gazdasági ösztönző intézkedései.