Az olaj ára több mint fél éve nem látott csúcsra ugrott pénteken a kínálat szűkülése miatti aggodalmak hatására. Általános vélemény szerint Szaúd-Arábia októberre is kiterjeszti az önként vállalt, napi egymillió hordós kitermeléscsökkentést, Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes pedig csütörtökön jelentette be, hogy Oroszország, a világ második legnagyobb exportőre megállapodott a többi olajtermelő országgal (OPEC+), hogy a jövő hónapban is kevesebbet termelnek ki.

A kereslet nő, a kínálat az átlag alatti.

Fotó: Mandel Ngan / AFP

A Brent ára 1,4 százalékkal, hordónként 88,08 dollárra emelkedett, de a nap folyamán járt 88,42 dolláron is. (Egy dollár 356,5 forint.) Az Egyesült Államokban irányadó West Texas Intermediate (WTI) 1,7 százalékkal, hordónként 85,02 dollárra drágult. A héten a Brent ára 4,2, a WTI-é 6,5 százalékkal emelkedett.

Nyilvánvalóvá vált, hogy a világgazdaság nem omlik össze, és vannak arra utaló jelek, hogy a kereslet rekordmagasság közelében van. Az embereknek szembe kell nézniük a hideg, kemény valósággal, hogy a kínálat van az átlag alatt

– mondta a Reutersnek Phil Flynn, a Price Futures Group elemzője.

Az Egyesült Államokban erős az olaj iránti étvágy, a kereskedelmi nyersolajkészletek az elmúlt hat hétből ötben csökkentek, annak ellenére, hogy a koronavírus-járvány óta nem termeltek annyit, mint most. A munkanélküliségi ráta emelkedése és a bérnövekedés mérséklődése pedig várhatóan rábírja a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve-et a kamatemelések szüneteltetésére, ami várhatóan tovább pörgeti majd a gazdaságot.

A szaúdiak elszántak abban, hogy garantálják a magas árszintet.

Fotó: Tayfun Coskun / AFP

A kereslet élénkülésére vonatkozó várakozások azonban máshol is erősödnek. Az euróövezet feldolgozóiparának visszaesése a múlt hónapban mérséklődött, ami azt jelzi, hogy a blokk számára talán vége a legrosszabbnak.

Varga Tamás, a PVM olajbrókercég piaci elemzője szerint az idei év hátralévő részében szűkös marad a kínálat, részben a viszonylag egészséges globális fogyasztás, részben pedig a szaúdiak elszántsága miatt arra, hogy magas árszintet garantáljanak. „A hangulat nagyon el fog romlani, hacsak a kínai gazdaság nem mutat jövőre magabiztos élénkülést” – fogalmazott.