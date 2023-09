A Zita Srbije – Szerbia Gabonái elnevezésű egyesület gabonafélék és olajos magvak termesztésének fejlesztésével és kivitelével foglalkozó országos szervezet adatai szerint 3,4 millió tonna búza termett az idén Szerbiában, de tavalyról is maradt még raktáron 1,2 millió tonna.

Fotó: Conzorb

Mivel a belső igények kielégítésére 1,6 millió tonna búzára van szükség, csaknem 3 millió tonna vár külföldi értékesítésre. Szerbia hagyományos ellátója liszttel és búzával a montenegrói, bosznia-hercegovinai és észak-macedóniai piacoknak. Most azonban bejárta a szerb sajtót a hír, amely szerint

Magyarország az egyik újabb piaca a szerbiai malomipari termékeknek.

Sikerként tálalják, hogy Szerbia megnövelte a liszt kivitelét az Európai Unióba: két új piac is megnyílt a malmok előtt, mivel Magyarországra és Szlovéniába is szállítottak. Mintegy 33 ezer tonna lisztet értékesítettek külföldön július és augusztus folyamán. Ez 30 százalékkal magasabb teljesítmény a korábbi évek azonos időszakához viszonyítva. Arról nincsenek adatok, hogy a szerbiai liszt megjelenik-e a magyarországi kiskereskedelmi hálózatok polcain is, vagy alapanyagként hasznosul. Szerbiában jelenleg a Jobb ár elnevezésű államilag kezdeményezett akció keretében korlátozták a liszt árát. A kenyérlisztként használt T-500-as liszt 49,99 dinárba kerülhet az állami rendelet szerint a kiskereskedelmi forgalomban. A búza tőzsdei ára jelenleg Szerbiában 20 dinár körül alakul.