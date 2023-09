Az egész világgazdaság számára előnyös, hogy India orosz olajat importál – állítja az ország vezető olajvállalatának a vezetője. K. C. Rames, az Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) vezérigazgatója. Ezt azzal támasztotta alá, hogy felszabadították az Öböl menti arab olaj egy részét mások, elsősorban Európa előtt.

Az indiai finomítók az ukrajnai invázió kezdete óta hatalmas mennyiségben veszik az orosz olajat.

Fotó: Biju Boro / AFP

„Szóval mindenki nyer vele” – jelentette ki az ázsiai olaj- és energiaipar éves konferenciáján Szingapúrban.

India az Ukrajna elleni orosz invázió kezdete óta hatalmas mennyiségben vásárolja az árengedménnyel kínált orosz olajat. Ma már Oroszországból származik az importált olaj mintegy 40 százaléka, amivel Moszkva India első számú olajforrásává vált – emlékeztetett tudósításában a CNBC. Hasonló a helyzet Kínával is.

A nyugati országok, így az Európai Unió és a legfejlettebb ipari államokat tömörítő G7 csoport szankciókkal és korlátozásokkal próbálja minél kisebbre szorítani az orosz olajexportot, egyelőre nem nagy sikerrel. Hordónként hatvandolláros ársapkát is bevezettek az orosz olajra, ezt azonban nehéz kikényszeríteni, mert az oroszok egyre inkább a nyugati hajótulajdonosok és biztosítók megkerülésével exportálnak.

A Reuters értesülése szerint a szövetségesek egyelőre nem is vizsgálják felül az ársapkát, amelyet eredetileg kéthavonta terveztek szükség esetén a világpiaci olajárakhoz igazítani. Az utolsó felülvizsgálatot márciusban tartották, és újabb nem várható annak ellenére, hogy az olajár jelentősen emelkedik, éves csúcson a Brent és a WTI is, és ennek megfelelően áttörte az ársapkát az orosz olaj is.

A világpiacival emelkedik az orosz olaj ára, áttörte az ársapkát.

Fotó: ANP via AFP

A moszkvai pénzügyminisztérium jelentése szerint az Ural típus átlagára augusztusban elérte a 74 dollárt az első hat hónap 56 dollárjáról. (Egy dollár 362,2 forint.) Az LSEG adatai szerint július közepén törték át az ársapkát, és a megszabottnál drágábban adják a fűtolajat és a dízelt is.

Rames elismerte, hogy az indiai gazdaság számára előnyös a világpiacinál olcsóbb orosz olaj.

Nagyon nagy hatással van a gazdaságunkra, segíti a növekedésben. Nagyon észszerű áron kapjuk az olajat Oroszországtól

– mondta.

India a világ harmadik legnagyobb energiaimportőre, a felhasznált olaj több mint 80 százalékát a nemzetközi piacról szerzi be, Nyugaton azonban széles körben bírálják az együttműködését Oroszországgal.

„Isten sok mindent adott Indiának, de erőforrásokat nem. Korlátozott mennyiségben rendelkezik olajjal és földgázzal” – emlékeztetett ugyanezen a konferencián Fereidun Fesharaki, a Facts Global Energy energetikai tanácsadó cég elnöke.

Az ország ennek ellenére a következő három évben 44 milliárd dollárt fordít az olaj- vagy gázlelőhelyek felkutatására, majd kitermelésére.