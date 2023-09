A Teslán belül Project Highland kódnéven emlegetett új kiadás letisztultabb, karcsúbb orrot és új, agresszívebb, keskenyebb lámpákat kapott – írja a Totalcar. A szakportál szerint a változtatásoknak köszönhetően a légellenállási együttható 0,225-ről 0,219-re csökkent, így a hátsó kerekes, 18 colos aerokerekekkel szerelt változat esetében 554, míg az összkerekes Long Range-nél 678 kilométer a WLTP hatótáv.

Ez 11-12 százalék körüli növekedés a kifutó Model 3-hoz képest.

Hátul csak kisebb esztétikai változások történtek: a lámpák most már egy darabból állnak, és nyújtott C alakot formáznak, közöttük pedig az embléma helyett egy TESLA felirat virít. Ezenkívül az autó új, aerodinamikusabb felniket is kapott.

Az új modell nemcsak külsőleg újul meg.

Fotó: Lillian Suwanrumpha / AFP

A belteret nagyrészt az alumínium és különböző szövetek uralják. A legnagyobb újdonság, hogy nincsenek bajuszkapcsolók, így az indexet a kormányról, míg a menetirányt a képernyőről lehet vezérelni. Szintén említésre méltó az egész kabinra kiterjedő hangulatvilágítás, valamint a 8 colos hátsó kijelző, melyen az utasok is vezérelhetik a klímát és az infotainment funkciókat. Bár az elülső központi képernyő dimenziói változatlanok, a kisebb kávák miatt a „hasznos” felület mégis növekedett valamennyit. Ezeken kívül a Tesla szerint az új hangszigetelő anyagoknak köszönhetően kevesebb zaj szűrődik be az utastérbe.

A frissített Model 3 magyarországi ára nem változott:

a hátsó kerekes változat esetén 17 846 900 forint, míg az összkerekes Long Range-ért 21 346 900 forintot kérnek.

A Tesla honlapján már mind a kettő rendelhető. A kiszállítások október végén kezdődhetnek, teljesítményorientált változat később várható.

