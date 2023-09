Könyörögnek a turistáknak, hogy térjenek vissza a leégett Mauira

Gazdasági katasztrófa fenyegeti Mauit a turisták nélkül, ezért próbálják őket visszacsalogatni a szigetre. A légitársaságok jelentős kedvezményeket kínálnak, a szállodák egy része 20 százalékos árengedménnyel és egy ötödik, ingyenéjszakával csábítja a vendégeket.

Az augusztusi tűz legalább 115 halálos áldozatot követelt.

Fotó: AFP

„A tűzvész borzalmas tragédia volt, most viszont válságmódban üzemelünk. Ha nem tudjuk megtartani a munkavállalóinkat, akkor ők hogyan segítenek a családtagjaiknak és a barátaiknak, akik mindent elveszítettek?” – panaszkodott az AP hírügynökségnek Richie Olsten, aki fél évszázada kínál helikopteres kirándulásokat Mauin.

A vendégek azonban egyelőre nem jönnek, az érkezők száma 70 százalékkal zuhant

az augusztus 8-i tűzvész óta, vagyis naponta mindössze kétezer ember érkezik a szigetre. Olstent naponta egy-két útra bérelik fel, holott korábban 25-30-szor szállt fel.

A cégnek el kellett bocsátania hetet a 12 diszpécser közül, pilótát pedig csak azért nem kellett eddig elküldenie, mert őket egyébként is csak akkor fizeti, amikor dolgoznak. Korábban hetente négy-öt napon keresztül napi nyolc utat tettek meg – most egyetlen napot dolgoznak, és akkor is csak egyszer-kétszer repülnek.

A tűz pusztította részeket változatlanul kerülni kell.

Fotó: AFP

A legtöbb szállodát a szövetségi hivatalok munkatársai és az otthon nélkül maradt lahainaiak foglalják el, a szobák fele azonban így is üresen áll a szigeten – mondta el Mufi Hannemann, a hawaii hotelszövetség elnöke. Így van ez még a sziget déli részén is, amely 48 kilométerre található Lahainától, vagyis egyáltalán nem érintette a tűz.

Maui egyik leghíresebb étterme, a Hali’imaile General Store tulajdonosa harminc embert kényszerült elbocsátani és ideiglenesen bezárni, mert a tizedére esett vissza a forgalom.

Alaposan végig kell gondolni, hogyan tudjuk legjobban megmenteni a helyet

– mondta a tulajdonos, Graeme Swain az egy évszázada az ananászültetvény munkásait kiszolgáló élelmiszerboltként, és 1987 óta étteremként működő létesítményről. Azt reméli, hogy októberben újra kinyithat, és visszavehet mindenkit.

Joe Biden és a felesége is ellátogatott Mauira.

Fotó: AFP

A hivatalos adatok szerint augusztus utolsó három hetében nyolcezer új munkanélküli-segély iránti kérelmet nyújtottak be Mauin – az előző év azonos időszakában mindössze 295-öt. A University of Hawaii közgazdászainak előrejelzése szerint

a munkanélküliségi ráta akár 10 százalékra is felszökhet Mauin;

a koronavírus-járvány csúcsán 35 százalékos volt, júliusban azonban csak 2,5 százalék, vagyis alacsonyabb a 3,5 százalékos országos átlagnál. Most viszont már nem kapnak olyan segítséget sem a munkavállalók, sem a munkaadók, mint a pandémia alatt.

A levegőből különösen jól látszik a pusztítás mértéke.

Fotó: AFP

A turizmus kulcsfontosságú szerepét mutatja, hogy ez ad munkát a magánszférában foglalkoztatottak 75 százalékának. Richard Bissen, Maui megye első embere mindenkit felszólított, hogy változatlanul ne utazzon Lahainába és a város környékére – „nem kell ott bámészkodni” – mondta –, de a sziget többi részének szüksége van a turistákra.

A hawaii turisztikai hivatal térképpel hirdeti, milyen sok érintetlen látnivaló maradt a szigeten a tűz után is, és 2,6 millió dolláros reklámkampányt indított a vendégek visszacsábítására. Beszállt a toborzásba Jason Momoa hawaii filmsztár is, aki a tűz után felszólította 17 millió követőjét az Instagramon, hogy ne utazzanak Mauira. „Maui nyitva van. Lahaina van zárva” – írja most.

Carl Bonham, a University of Hawaii közgazdász professzora arra számít, hogy az árengedményeknek és a reklámkampányoknak köszönhetően hálaadásra visszatér az érkezők száma a tűz előtti szintre. Josh Green kormányzó pedig azt ígéri, hogy a közvetlenül érintett területeket kivéve egész Nyugat-Mauit megnyithatják a turisták előtt október 8-án.

A héten kiadott legfrissebb előrejelzés szerint azonban Hawaii GDP-je így is csak 1,1 százalékkal fog bővülni a korábban jelzett 1,8 százalék helyett az idén, és 1,5 százalékkal jövőre 2 százalék helyett, vagyis a tragédia évekre visszaveti a gazdaságot. Bonham számításai szerint az állam adóbevétele 250 millió dollárral lesz kisebb a vártnál a legalább 115 halálos áldozatot követelő tűz miatt.