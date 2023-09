Az amerikai termékimportban a kínai áruk aránya 2005 óta nem látott mélypontra süllyedt a júliusig tartó 12 hónapban – derül ki az US Census Bureau szerdai jelentéséből.

A kínai import aránya 14,6 százalékot ért el a kérdéses időszakban, ami jelentős csökkenés a 2018 márciusáig tartó 12 hónapban elért 21,8 százalékos csúcshoz képest, melyet az ázsiai ország azelőtt ért el, hogy Donald Trump akkori elnök felerősítette a kereskedelmi háborút Peking és Washington között.

Fotó: APU GOMES

A két ország közötti feszültség a 2020-as elnökválasztás után sem enyhült, így az amerikai cégek is átszervezik ellátási láncaikat, miközben az amerikai kormány is igyekszik szabadulni függőségétől Kínával szemben – írja a Bloomberg, hozzátéve, hogy a koronavírus-járvány által felszínre hozott sérülékenységek is hajtották a folyamatot.

A szuperhatalmak versengésének nyertesei olyan országok voltak, mint Mexikó vagy Vietnám,

melyekbe egyre több kínai export és közvetlen befektetés irányult. Mexikó részesedése az amerikai importból pedig 15 százalékra nőtt a júliusig tartó éves időszakban, ami a 30 éve létező adatokban a a legmagasabb érték.