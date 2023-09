Lengyelország sem engedi be az ukrán gabonát Az Európai Bizottság beleegyezése nélkül is meghosszabbítja az ukrajnai gabonafélék behozatali tilalmát a lengyel kormány – jelentette be Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő, reagálva arra a brüsszeli döntésre, hogy nem hosszabbítja meg a pénteken lejáró embargót. Morawiecki elmondta, hogy szerette volna, ha a brüsszeli testület lép, de megerősítette, hogy Varsó a bizottság hozzájárulása nélkül is kitart az embargó mellett.