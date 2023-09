Megugrott az ukrán áramexport

Az Ukrenerho állami energiaszolgáltató vállalat csütörtöki közleménye szerint Ukrajna leállította az Európából származó villamos energia importját, és jelentősen növelte exportját. Mindezt annak ellenére történt, hogy az elmúlt napokban három ukrán hőerőművi blokkot is le kellett álltani sürgősségi karbantartás miatt – számolt be róla a Kárpári Igaz Szó kárpátaljai hírportál.

Fotó: Shutterstock

Csütörtökön Ukrajna leállította a villamos energia importját, ugyanakkor óránként 399 megawatt mennyiségben kezd áramot exportálni Szlovákiába, valamint Moldovába

– írták közleményében az energiavállalat, hozzátéve, hogy a kivitel az ukrán fogyasztók elsőbbségének biztosítási feltételei mellett történik. Ez fordulat az ország energiaegyenlegében, hiszen szerdán még villamos energia importra szorult az ország, Szlovákiába mindössze két órán keresztül 360 megawatt mennyiségben exportáltak áramot.

Az egész országot tekintve szeptember 6-án az esti maximum fogyasztás a szeptember 5-i keddi szinten maradt. Azonban különféle műszaki okok miatt három hőerőművi blokkot is le kellett álltani sürgősségi karbantartás miatt. Ezek javítása jelenleg is zajlik. A munkálatokkal párhuzamosan több erőműben is tervezett javításokat végeznek a szakemberek.

Ukrajnában a harci cselekmények és egyéb okok miatt pillanatnyilag 414 településen szünetel az áramszolgáltatás. A frontvonali területek orosz tüzérségi lövedékei következtében újabb károk keletkeztek az infrastruktúrában a Donyecki, a Harkivi, a Zaporizzsjai és a Herszoni régióban is. Az érintett területeken a biztonsági előírások mellett zajlanak a helyreállítási munkálatok.