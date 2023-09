Sok országnak van második fővárosa – Debrecen nem az első ilyen lenne

Nagy port vert fel a napokban, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, a Hajdú-Bihar Vármegyei Hírportálnak adott interjúban felvetette, Debrecent Magyarország második fővárosává szeretnék tenni, majd erre Lázár János építési és közlekedési miniszter is ráerősített. A kommentárokból csak annyi bizonyos, hogy Debrecent erőteljesen tovább fejleszteni kívánja a kormány, az nem, konkrétan milyen formát ölthet "a második főváros". Mindenesetre a világban számos példa akad, hogy egy ország nem egyetlen központú, és sok helyen hivatalosan sem csak egy főváros van.

Fotó: Babits Laszlo

A külügyminiszter és Lázár János is a már folyamatban lévő és tervezett beruházásokat említette egy olyan tényezőként, amelyek minőségi változást eredményezhetnek a keleti város státuszában.

Miért pont Debrecen?

Számos érv szól amellett, miért pont a hajdú-bihari vármegyeszékhely neve merült fel ebben a vonatkozásban. Debrecen kétszázezres népességével az ország második legnagyobb városa, messze megelőzve Szegedet, egy viszonylag szegény régióban, amelyet a város gazdasági ereje húzhat fel, miközben a román határ túloldalán egy nagyon dinamikusan fejlődő régió fekszik.

A nagyvállalati beruházásoknak köszönhetően Papp László polgármester tavasszal tett becslése szerint 2030-ra egészen 16 százalékra szökhet fel Debrecen részesedése az ország ipari termelésében a 2022-es 2,8 százalékról.

Még történelmi előzmény is van, hiszen 1849-ben az osztrák császár ellen hadakozó magyar kormány ideiglenesen Debrecenbe tette át a székhelyét. Nem lehet tudni, kormányzati funkciók Debrecenbe telepítését is magába foglalja-e majdan a Szijjártó és Lázár által említett elképzelés. Ilyen megosztásra külföldön bőven van példa, de gondoljunk csak arra, hogy Magyarországon is van egy – bár távolról hasonló – példa: a vallási központ hagyományosan nem Budapest, hanem Esztergom, ahol a magyar katolikus egyház székhelye van.

Ahol nem egy főváros van most sem

A legismertebb példa az alig fele magyarországnyi területű, de majdnem kétszer népesebb Hollandia. A németalföldi ország legnagyobb városa és fővárosa a 921 ezres népességű Amszterdam, a kormányzati és bíráskodási központ azonban a jóval kisebb Hága. A két város körülbelül egyórás autóútnyira fekszik egymástól.

Fotó: Mihai-Bogdan Lazar / Shutterstock

Nem egy központúak még a következő országok:

Benin: Porto- Novo (a hivatalos főváros), Cotonou (bíráskodás)

Bolívia: Sucre a hivatalos főváros, de a kormányzási és törvénykezési központ la Paz.

Chile: hivatalosan Santiago a főváros, de a törvényhozás Valparaisóban zajlik.

Dél-Afrika: a közigazgatási főváros Pretoria, a törvénykezési Cape Town, a bíráskodás pedig Bloemfontein.

Elefántcsontpart hivatalos fővárosa Yamoussoukro, de az országot Abidjanból irányítják.

Hollandia: Amszterdam, illetve Hága.

Fotó: Shutterstock

Georgia: Tbiliszi a hivatalos, Kutaiszi a törvénykezési főváros.

Jemen (Szanaa a főváros hivatalosan, a végrehajtó központ azonban Áden.

Malaysia: Kuala Lumpur a hivatalos főváros, de Putrajaya a közigazgatási.

Montenegro (Podgorica a hivatalos főváros és a kormányközpont, az államelnök székhelye azonban Cetinje.

Sri Lanka : a közigazgatási központ Sri Jayawardenepura Kotte, a kereskedelmi és bíráskodási pedig Colombo.

Szváziföld: Mbabane a főváros, a törvénykezési és uralkodói központ azonban Lobamba.

Tanzánia fővárosa Dodoma, a törvénykezési és bíráskodási központ vsizont Dar-es-Salaam.

Sokhelyütt van több központ

Különösen nagy országok esetében gyakori, hogy nem egyetlen központ létezik, gondoljunk csak az Egyesült Államokra, ahol a főváros Washington nem a legnagyobb település, a pénzügy központ viszont a méretesebb New York. Ilyen Németország is, ahol Frankfurtot tekintik inkább pénzügyi központnak, nem a főváros Berlint, az irdatlan méretű városokkal teli Kína külön kategória, de az indiai főváros Új-Delhi mellett is ott a gigantikus pénzügyi-kereskedelmi központ Mumbai. Törökország legismertebb és legnagyobb városa nem a főváros, Izraelben Jeruzsálem messze nagyobb a főváros Tel-Avivnál, Ausztráliában pedig a főváros Canberra eltörpül Sydney vagy Melbourne mellett, és hasonló a helyzet Brazíliaváros és São Paulo relációjában is.