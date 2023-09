Svájc egy sor európai ország mellé csatlakozott, amikor a honatyák közterületeken betiltották az arcot eltakaró öltözéket. A törvény értelmében 402 ezer forintnyi frankra bírságolható az, aki nyilvánosan ilyen fátylat visel. A keddi intézkedéssel vélhetően a burka viselőit célozzák.

Két évvel ezelőtt a bevándorlóellenes pártok ilyen plakátokkal kampányoltak a burka ellen a svájci népszavazás előtt.

Fotó: Shutterstock

A jogszabály csupán néhány kivételt engedélyez. A teljes testet elfedő burka az istentiszteleten viselhető. Az arcot az egészség védelme érdekében is el lehet takarni, például arcmaszkkal, valamint az álarcok tekintetében a farsangi ünnepségeken is engedélyezett az arc elfedése – közölte a Bloomberg.

A lépés előzménye, hogy két éve Svájc népszavazást tartott a teljes testet elfedő öltözékek engedélyezése kapcsán. Akkor a szavazók 51 százaléka döntött úgy, hogy ne engedjék a burkához hasonló viseletet.

A burka vallási viselet, ezért a muszlimok a hitük elleni támadásnak veszik a tiltását.

Ez a második olyan intézkedés az országban, amely a jelek szerint az iszlám vallású, többnyire muszlim közösséget célozza. Az első az új minaretek építésének 2009-es betiltása volt az alpesi országban a jobboldali pártok nyomására.

Más európai országban is tilos az arc eltakarása

Franciaország és Belgium 2011-ben hozott hasonló törvényeket. A népes muszlimközösség azonban egyik államban sem fogadta el a jogszabályt, és jogorvoslatért fordultak a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához. A testület azonban 2017-ben kimondta, hogy a törvények nem sértenek emberi jogot.

A törvényszék ítéletének évében

Ausztria döntött a burka és az arcot eltakaró kendő, a nikáb betiltásáról, az indoklás szerint az osztrák értékek védelméért.

A szigorítás itt is tiltakozásokat váltott ki. Ilyen rendelkezés él Norvégiában és 2016-tól Bulgáriában is. Az olaszországi Lombardia 2016-ban rendelkezett a burkában hivatalokba és kórházakba való belépés tilalmáról. Dániában 2018 óta tilos az arcot eltakaró viselet, Németország egyes tartományai pedig szintúgy bevezettek ilyen tilalmat az elmúlt években. Hollandiában 2019-től tilos az arcot eltakaró fátyol vagy fejkendő viselése az iskolákban, a közösségi közlekedési eszközökön, a kórházakban és a közhivatalokban. Ott – az osztrákokhoz hasonlóan – a bírságot legalább 150 euróban határozták meg (kb. 60 ezer forint). Nagy-Britanniában egy 2007-ben kiadott oktatási irányelv alapján a közintézményekben és a felekezeti iskolákban is betiltották a nikáb viselését.