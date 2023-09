A General Motorsnál (GM) a United Auto Workers (UAW) autóipari szakszervezettel kötött kollektív szerződés szeptember 14-én kifut, de a Stellantisnál és a Fordnál is hamarosan újat kell kötni a feleknek. Mivel a 146 ezer dolgozót képviselő szakszervezet csaknem összes tagja megszavazta, hogy bérmegállapodás híján sztrájkba lépnek, így egyre sürgetőbb a megegyezés a munkaadókkal. A felek még a szerződések lejárta előtt szeretnének megegyezni a bérekről és a munkakörülményekről, de az álláspontok még messze állnak egymástól.

A UAW szakszervezet dolgozói sztrájkot hirdethetnek a legnagyobb amerikai autógyártók üzemeiben, ha napokon belül nem kötnek új kollektív szerződést.

Fotó: AFP

A GM csütörtökön tett ajánlatot a szakszervezetnek, amit a UAW elnöke, Shawn Fain sértőnek minősített. Az ország legnagyobb autóipari vállalata legfrissebb ajánlatában 10 százalékos béremelést és további két ütemben évenként 3 százalékos, egyösszegű kifizetést ajánlott a dolgozóknak 2027-ig. A GM ötödével, 20 dollárra növelné a határozott időre szerződtetett alkalmazottainak órabérét, a határozatlan idejű szerződéssel dolgozók pedig rövidebb idő alatt érhetnék el a legmagasabb órabért.

A szakszervezeti vezető szerint az autógyártó ajánlata méltányosnak éppenséggel nem nevezhető.

Az érdekvédők számítása szerint a GM megváltoztatná a nyereségrészesedés kiszámításának képletét, ami ha tavaly érvényben lett volna, a munkavállalók akkor 29 százalékkal kevesebbet vihettek volna haza.

Az autóipari vállalat azonban másképp látja a helyzetet. Mint kiemelte, a javasolt béremelés a legnagyobb 1999 óta. Emellett a cég 6 ezer dolláros egyszeri kifizetést és 5 ezer dolláros inflációvédelmi juttatást kínál a leendő szerződés időtartamára, valamint további 5 500 dolláros elismerési bónuszt.

A felek még távol állnak a megállapodástól. A szakszervezet követelései között ugyanis a megajánlott duplája azaz 20 százalékos azonnali béremelés szerepel, amelyet a következő négy évben évi 5-5 százalékos növelés követne.

Ezeken túl minden dolgozónak meghatározott nyugdíjjárulékot, a megélhetési költségek fedezésére egyéb juttatásokat követelnek a 32 órás munkahét bevezetése mellé.

A GM a juttatások közül viszont csupán egy további fizetett szabadnapot ajánl.

A Ford a múlt héten a következő négy évre 9 százalékos béremelést és 6 százalékos egyösszegű juttatást ajánlott, ami jóval kevesebb, mint amit a szakszervezet kért. Az érdekvédők ugyanis 2027 szeptemberéig göngyölítve 46 százalékos béremelést követelnek.

Nem meglepő tehát, hogy a szakszervezet ezt az ajánlatot is méltánytalannak tartja. A számításuk szerint a Ford ezekkel a feltételekkel 21 százalékkal csökkentette volna a nyereségrészesedést tavaly, ha azok akkor érvényben lettek volna. A gyártó várhatóan csütörtökön tesz újabb ajánlatot.

A Stellantisszal is folynak a tárgyalások, ők is a héten teszik meg ajánlatukat az érdekvédőknek.

A Ford csütörtökön közölte, hogy a 8 ezer amerikai UAW-tagja átlagosan 4,33 dolláros órabér-kiegészítést kap a 2019-ben elfogadott jelenlegi szerződés alapján. A Stellantis pedig a héten szintén béremelést jelentett be a cég 4 ezer dolgozójának, ugyancsak a jelenlegi kollektív munkaszerződésre hivatkozva.

A szakszervezet azért is küzd, hogy az amerikai autógyártók csak határozatlan munkaszerződéssel foglalkoztassák az alkalmazottakat, emeljék a munkavállalók nyereségrészesedését, valamint növeljék a nyugdíjasok egészségügyi ellátását és a megélhetési költségek fedezésére adott juttatásokat is.

A szakszervezet a múlt héten az illetékes felügyeleti szervnél bepanaszolta a GM-et és a Stellantist tisztességtelen munkaügyi gyakorlat miatt, érvük szerint az autógyártók nem partnerek a jóhiszemű tárgyalásokban.

Milyen következménnyel járhat a sztrájk?

Ha a szakszervezet sztrájkot hirdet, a három gyártó üzemeit átmenetileg bezárják, amivel 5 milliárd dollárnál is nagyobb kiesést okoznának a cégeknek, a beszállítóiknak és a munkavállalóknak az Anderson Economic Group piacelemző becslése szerint.

Végső soron a fogyasztók is rosszul járhatnak,

mivel a sztrájk miatt kevesebb új autót gyárthatnak, a szűkös kínálat és az elkerülhetetlen béremelések következtében a gépjárművek ára megnőhet, az pedig a inflációnak is lökést adhat. Sőt a JP Morgan azzal is számol, hogy a munkabeszüntetések felhajtanák a használt autók árát is és nyomást gyakorolnának a személygépkocsi-biztosítási üzletág haszonkulcsaira is – írja a Reuters.

A GM és a Ford esetében hasonló volt a felállás négy éve, amikor a kollektív szerződések megkötése előtt mindkét cég alkalmazottai beszüntették a munkát. A GM 40 napos leállása végül óriási veszteséget okozott a vállalatnak, de a Ford sem járt sokkal jobban.

Habár az előző kollektív szerződés megkötése körüli vitát a GM megszenvedte, ráadásul a vállalat nemrég a nyeresége növekedéséről jelentett, a tárgyalásokat beárnyékolja, hogy az autógyártó mégis egymilliárd dolláros kiadáscsökkentésbe kezdett. Az autóipari cég már tavasszal felmondásra buzdította a tapasztalt munkavállalóit. A Fordnál sem egyszerű a helyzet, a vállalat júniusban jelentett be további többezres leépítést, főként a mérnöki munkakörökben.