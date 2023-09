Felvázolta a péntektől tervezett sztrájkok körvonalát az amerikai autóipari munkásokat tömörítő szakszervezet, a United Auto Workers (UAW) szerdán. A munkabeszüntetések sorozata egyedi üzemeket célozna a detroiti nagy hármassal – General Motors, Ford és a Chrysler tulajdonos Stellantis – szemben.

A győzelemhez valószínűleg lépnünk kell – mondta Facebook Live üzenetében az UAW elnöke, Shawn Fain, hozzátéve, hogy egyelőre nem terveznek teljes vállalati szintű leállásokat, de ha nem sikerül megállapodni, úgy fokozzák a nyomást az autógyártókon.

Shawn Fain a szakszervezete tagjaival találkozik Detroitban.

Fotó: AFP

A szakszervezeti vezető szerint

a nagy hármas négy és fél év alatt 20 százalékkal növelné a 146 ezer autóipari dolgozó bérét, ám ez nem elegendő az elmúlt éveket jellemző amerikai infláció után.

Az érdekvédelmi szervek stratégiája kapcsán elmondta, hogy a cél zavar keltése azzal, hogy egyes üzemekben állítják le a munkát mind a három cégnél, ám nem árulják el előre, hogy ez mely gyárakat érint a munkabeszüntetés. A stratégia előnye, hogy kevesebb munkás részvételét igényli, így a szakszervezeti sztrájkalap is tovább marad elegendő, miközben a termelés ugyanúgy leáll, mint az összes dolgozót érintő munkabeszüntetés esetén.

A mind a három gyártót érintő koordinált sztrájkokra az elmúlt évben nem volt példa az Egyesült Államokban. Fain beszélt arról is, hogy történt előrelépés a tárgyalások során, de még mindig messze vannak az álláspontok és

a szakszervezetek a jelenlegi szerződés lejártakor, helyi idő szerint csütörtök éjfélkor fogják elárulni, hogy mely gyárakban nem veszik fel a munkát.

A Ford ajánlata 20 százalékos, a General Motorsé 18 százalékos, a Chrysler tulajdonos Stellantisé 17,5 százalékos béremelés a négy és fél éves kollektív szerződés ideje alatt. Ez kevesebb mint fele a szakszervezet 40 százalékos követelésének, amely ráadásul ebből 20 százalékot a szerződés aláírásakor életbe léptetne, amit aztán évi 5 százalékos emelés követne, ugyanakkor több, mint a cégek eredeti ajánlata.

A Ford közölte, hogy már 4 ajánlatot tettek és az UAW-ot azzal vádolta, hogy a szakszervezet nem adott valódi ellenajánlatot, hozzátéve, hogy kreatívan kellene azon dolgozni, hogy a nehéz kérdéseket megoldják, ahelyett, hogy sztrájkokat és PR-akciókat terveznének.

A Stellantis elmondta, hogy még mindig várják az UAW válaszát a legutóbbi, tegnap bemutatott ajánlatukra, míg a GM a jóhiszemű, közvetlen tárgyalások folytatásáról beszélt, valamint arról, hogy újabb, erős ajánlatot tettek és sikerült előrelépni kulcsfontosságú kérdésekben.

A Ford továbbá azt is állította, hogy az iparág jövője a tét. ezért mindent meg kell tenni a katasztrofális kimenetel elkerülése érdekében. A szakszervezetek követelése a nyugdíjak kérdésére is kiterjed, és 32 órás munkahetet is szeretnének elérni, valamint a megélhetési költségeket követő emeléseket, az állások biztonságának garantálását és az ideiglenes foglalkoztatás megszüntetését.

Az UAW-elnök szerint az autógyártók hajlandónak mutatkoztak a teljes bérezés elérésének idejét a jelenlegi 8 évről négy évre csökkenteni, ám a szakszervezeti követelés már 90 nap után szeretné elérni, hogy a dolgozók teljes bért kapjanak.

Fain szerint a nyugdíjak, a rövidebb munkaidő és más juttatásokterén az autógyártók hajthatatlanok, miközben a nyereségmegosztás bércsökkenést jelentene a dolgozók számára. Egy 3-10 napos munkabeszüntetés több mint 5 milliárd dolláros kárt okozna az autógyártóknak, beszállítóknak és munkásoknak az Anderson Economic Group becslése szerint.

Joe Biden amerikai elnök arra kérte a feleket, hogy folytassák a tárgyalásokat, és hozzanak létre egy olyan kölcsönösen előnyös megállapodást, amely az UAW dolgozóit tartja az autóipar jövőjének középpontjában – közölte szerdán Jared Bernstein, az elnök gazdasági tanácsadója.

Az AFL-CIO szakszervezeti szövetség elnöke, Liz Shuler a Reutersnek elmondta, hogy az autóipari munkások nem akarnak sztrájkolni, de fognak, ha ez az ára a méltányos megállapodásnak. Hozzátette, hogy idén már több mint 200 sztrájkra került sor az Egyesült Államokban, mert a munkásoknak elegük van.

Az UAW péntekre Detroitba tüntetést is szervez, amelyen Fain mellett Bernie Sanders szenátor, volt demokrata elnökjelölt és több kongresszusi képviselő is felszólal. Stratégiai üzemeket célzó munkabeszüntetések gyorsan a termelés részleges vagy teljes leállítására kényszeríthetik az autógyártókat, hamarabb, mint mielőtt kiürülne az UAW 825 millió dolláros sztrájkalapja.

Amennyiben az UAW sikerrel jár, úgy az új lendületet is adhat az elmúlt 50 évben halványuló, ám a koronavírus-járvány óta ismét erősödés jelét mutató amerikai szakszervezeti mozgalomnak.