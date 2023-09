Kína egy új, államilag támogatott befektetési alapot indít, amelyen keresztül 300 milliárd jüant gyűjtenének össze a belföldi csipgyártás számára, hogy az ágazatot felzárkóztassa legnagyobb kereskedelmi riválisához, az Egyesült Államokhoz – írta a Reuters.

Fotó: AFP

A Kínai Integrált Áramkör Ipari Befektetési Alap – becenevén a Nagy Alap – legújabb programja jóval túlszárnyalná a korábbi, 2014-es és 2019-es hasonló kezdeményezéseit, amelyek az állami jelentések szerint 139,7, illetve 200 milliárd jüannal támogatták a csipipart.

A harmadik alap célja, hogy mintegy 300 milliárd jüant – nagyjából 41 milliárd dollárt – gyűjtsön össze, amelyet a belföldi csipgyártók megerősítésére használnának fel.

Hszi Csin-ping elnök régóta hangsúlyozza, hogy Kínának önellátásra van szüksége a félvezetők terén. Ez a szükséglet még sürgetőbbé vált, miután Washington az elmúlt néhány évben számos exportellenőrzési intézkedést vezetett be arra hivatkozva, hogy Peking a fejlett csipeket katonai képességeinek növelésére használhatná fel.

Októberben az Egyesült Államok átfogó szankciócsomagot vezetett be, amely korlátozza Kína hozzáférését a fejlett csipgyártó berendezésekhez, amihez több szövetségese, például Japán és Hollandia is csatlakozott.

Az új alaphoz a kínai pénzügyminisztérium 60 milliárd jüannal járulna hozzá, ám egyelőre más támogató még nem ismert, és az sem, hogy mikor indulna el az alap. Az adománygyűjtési folyamat azonban valószínűleg hónapokig el fog tartani, és a közeljövőben nem lesz nagy hatással a belföldi csipgyártásra.

A Nagy Alap előző két programját a pénzügyminisztérium mellett olyan nagy állami cégek támogatták, mint a China Development Bank Capital, a nemzeti dohányvállalat vagy a kínai Telecom.

Az elmúlt években ezek az alapok Kína legnagyobb csipöntödéit, a SMIC-et és Hua Hong Semiconductort is finanszírozták, valamint számos kisebb vállalatot is támogattak. Ezen befektetések ellenére azonban a hazai félvezető-ágazat nehezen tudott helyet szerezni a globális ellátási láncokban, különösen a fejlett csipek esetében.

A hatalmas pénzeket kezelő vagyonok többször is a korrupció áldozatává váltak. A SINO-IC Capital, az első két programnak a kezelője, valamint a cég számos tisztviselője és alkalmazottja ellen a kínai hatóságok 2021 óta folytatnak vizsgálatot, miután a Nagy Alapból több milliárd jüan tűnt el.