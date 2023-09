A Consumentenbond fogyasztói egyesület pert indított a Google ellen. A szervezet szerint az adatvédelmi szabályokat sérti, ahogyan a technológiai cég gyűjti az emberek adatait. A szövetség azt szeretné, ha a Google felhagyna ezzel a gyarkolatával, és felhasználónként 750 eurós kártérítést is követel.

Fotó: Shutterstock

A Consumentenbond májusban jelentette be a kereseti eljárás megkezdését, és bírósághoz fordulással fenyegetőzött. Most ezt meg is lépték, miután az egyesület szerint több mint 82 ezren csatlakoztak a kárigényhez.

A Reuters arról számolt be, hogy a holland fogyasztói szövetség, a Consumentenbond és a Privacy Protection Foundation közösen indított jogi eljárást kedden a Google ellen az adatvédelmi szabályok nagyarányú megsértése miatt.

Mindkét csoport követelte, hogy a Google tulajdonosa, az Alphabet Inc.

hagyjon fel az emberek állandó megfigyelésével és a személyes adatok online hirdetési aukciók során történő megosztásával.

Emellett 750 eurós (804 dollár) kártérítés fizetését kérik „minden fogyasztó után, akinek adatait a Google-t használta”.

A közlemény szerint eddig 82 ezer ember csatlakozott a kártérítési keresethez azóta, hogy a csoportok 2023 májusában bejelentették az akciót.