Egyeztetést kezdeményez Varga Mihály a globális minimumadóról szóló uniós irányelv hazai átültetéséről magyarországi nagyvállalatok vezetőivel. A kormány célja, hogy a magyar adórendszer versenyképességét a globális minimumadó ellenére is megőrizze, és a magyar cégek továbbra is Európa egyik legalacsonyabb közterhét fizessék – olvasható a pénzügyminisztérium közleményélben .

Az Európai Unió irányelvként fogadta el az OECD által kidolgozott globális minimumadó szabályozást, amelyet Magyarországnak is át kell ültetnie jogrendjébe 2024. január 1-ig.

A kormány célja, hogy a magyar gazdaságot visszaállítsa a növekedési pályára és növelje Magyarország versenyképességét. Ezért a kormány a globális minimumadó szabályozását is úgy alakítja ki, hogy hazánk továbbra is vonzó adókörnyezetet biztosítson a vállalkozások számára – írja a pénzügyminisztérium. A minisztérium a globális minimumadóról szóló uniós irányelv átültetésének részletszabályait a vállalati javaslatok figyelembevételével az őszi adótörvények benyújtásakor nyújtja be az Országgyűlésnek.