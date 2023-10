A showbusiness legvagyonosabb női, akik önerőből lettek gazdagok

A hírnevüket és az üzleti érzéküket használták fel, hogy megszilárdítsák pozíciójukat a szórakoztatóipar leggazdagabbjai között. Hatalmas vagyonokat halmoztak fel a mozi, a televízió, a divat, a zene-és médiaipar révén. Sokuk tisztában vannak azzal, hogy a megafizetések felelősséggel járnak, és az elképesztő számok mögött sokszor igen kemény munka és tudatos tervezés áll. Éppen ezért a vagyonról való gondoskodást nem bízzák a véletlenre. Azt is jól tudják, hogy a sokak által irigyelt csillogás mulandó. Magáncégeikkel, valamint a nevüket fémjelző divatmárkákkal és pénzügyi befektetéseikkel igen előkelő helyet szereznek maguknak a részvényárfolyamon is.

Rihanna - 1,4 milliárd dollár vagyonnal második a Forbes listán

Fotó: Angela Weiss / AFP

Az Olsen ikrek, Ashley-és Mary- Kate Olsen, gyerekszínészként kezdték életüket, hiszen már kisbabaként a rivaldafényben szerepeltek. Később a divat világában is megvetették a lábukat, és létrehozták a The Row, Elizabeth and James csúcskategóriás parfüm-és divatmárkákat.

A színésznőből lett vállalkozó, Ashley Olsen, jelenlegi 500 millió dolláros vagyonának zöme a divatból és a befektetéseiből származik.

Jessica Alba, aki olyan mozikban vált híressé, mint a Sin City vagy a Fantasztikus négyes, több százmillió dolláros magánvagyonra tett szert az évek során. A színésznő a The Honest Company nevű vegyszermentes háztartási cikkeket gyártó cég társalapítója. A 2011-ben létrehozott cég megközelítőleg egymilliárd dollárt ér. Alba közel 400 millió dollárt érő vagyonát elsősorban 25 százalékos üzleti tulajdonrészének köszönheti.

A Legally Blond sztárja, Reese Witherspoon amellett, hogy évtizedek óta kasszasikerekben játszik, filmproducerként is sikeres. Társalapítója a Hello Sunshine produkciós cégnek, és több, mint 400 millió dolláros vagyonnal rendelkezik.

Rihanna 1,4 milliárd dollárt érő vagyonával tavaly a második helven végzett a Forbes listáján.

A 2023-as Super Bowl amerikai futball félidei színpadi szereplése több, mint 120 millió nézőt vonzott. Az énekesnő 2017-ben létrehozott kozmetikai márkája - az LVMH luxusmárkával kötött szövetség eredményeképpen létrejött Fenty Beauty - hozza számára a legtöbb pénzt.

Oprah Winfrey - 3,1 milliárd dollár a vagyona

Fotó: VALERIE MACON / AFP

A lista korántsem teljes, de a mezőnyt magasan vezeti a médiamogul, Oprah Winfrey áll 3,1milliárd dollárra becsült vagyonával.

Ismertségét és későbbi világhírnevét a The Oprah Winfrey Show beszélgetős műsora hozta el számára.

Hírnevét és média tapasztalatait kihasználva, útjára indította az Oprah Winfrey Network amerikai televíziós csatornát, amely a You Tube TV-n is elérhető már. Ezen kívül a Discovery televíziós csatornában lévő több százmillió dollárt érő részesedése a világ egyik leggazdagabb és legbefolyásosabb nőjévé tette.