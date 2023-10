A legsikeresebb sportolók szinte lapátolják a pénzt, de tisztában vannak azzal, hogy karrierjük nem tart örökké, ezért anyagi jólétük biztosításáért pénzük nagy részét vállalkozásokba fektetik, ezért cégeket és márkákat alapítanak.

A sportipar ma a sportcsillagok, a különböző ruházati és kozmetikai márkák, illetve a befektető milliomosok és multinacionális cégek gépezete, amely elképesztő mennyiségű pénzt termel. A jövőjükre is gondoló sztársportolók a főként szponzoroktól származó jövedelmüket, saját márkák és cégek létrehozásába fektetik.

Venus Williams és a tenisz világa

A tenisz világát sokáig uraló világhírű Williams nővérek közül Venus Williams volt az első, aki az üzleti világot is meghódította. A tulajdonában lévő "EleVen" nevű cég, a sportruházattól és kiegészítőktől kezdve a szépségápolásig forgalmazza termékeit. Serena Williams tulajdonában lévő divat-és ruházati márka az “S”, amely kabátok, szoknyák és nadrágok mellett ékszereket is kínál.

A két teniszcsillag elkötelezettségét az is alátámasztja, hogy mindketten a floridai Fort Lauderdale-i Művészeti Intézetben tanultak a divatszakmáról. Az üzleti világ is komolyan veszi őket, ezt bizonyítja az is, hogy Serena márkája a Nike-val működik együtt. Emellett Venus legújabb vállalkozása egy növényi alapú fehérjeturmix márka, a 2020-ban elindított Happy Vikings.

Egy másik teniszcsillag, az ötszörös Grand-Slam-győztes, Marija Sarapova, fényvédő krémeket forgalmazó Supergoop nevű márka tulajdonosa, amelyet 2014-ben alapítottak. Emellett a “Sugarpova” nevű cége, hagyományos és édesítőszerrel készült cukorkákat forgalmaz. A cég sikerét több tízmillió dolláros piaci értéke is jól mutatja. A teniszező 2020-ban fektetett be a Therabody nevű wellnes termékeket forgalmazó cégbe.

A nagy Cristiano

Egy másik sportághoz, a futballhoz érve, Cristiano Ronaldo neve cseng a legjobban, akár a sportteljesítményét, akár üzleti sikereit nézzük. Minden idők egyik legjobban fizetett focistája, 2006-ban indította el “CR7” nevű cégét, ami azóta az egyik legsikeresebb márka a piacon. Csúcskategóriás ruhaneműk és cipők mellett parfümöt is forgalmaz. A futballcsillag a világűrt is meghódította, hiszen 2015-ben csillagászok egy galaxist neveztek el a cégéről, amely a CR7 nevet kapta.

A krikett sem marad el a futballtól

Következzen az indiai krikett szupersztár, Virat Kohli, aki az egyetlen indiaiként szerepelt a Forbes legjobban fizetett sportolóinak listáján. Sportolói karrierje mellett olyan híres márkákkal hozható kapcsolatba a neve, mint az Audi vagy a Philips India. A Pumával együttműködve saját márkát indított, One8 néven, amely az indiai sportolók híres sportmárkájává vált. A márkanév Virat 18-as számú mezét jelöli (az angol one szó jelentése: 1). A Forbes szerint a One8 2019-ben meghaladta a 19 millió dolláros bevételt is.

A német labdarúgó válogatott, Lukas Podolski, a 2014-es labdarúgó világbajnokság győzelme után megalapította az utcai viselet mellett, tréningruhákat, sapkákat és egyéb, kifejezetten férfiak számára kifejlesztett termékeket kínáló Strassenkicker nevű márkát. Valamint nevéhez fűződik, a 2020-ban elindított Strassenkicker Base sportaréna.

A listáról nem maradhat le David Beckham sem, aki a 2018-ban alapította a House99 férfi kozmetikai márkát, a L'Oréal Luxe- szal együttműködve. A termékek között elsősorban tusfürdők, hajbalzsamok, borotvakrém és egyéb férfi kozmetikai cikkek szerepelnek, emellett ugyanebben az évben megalapította az Inter Miami futballklubot is.

A Beckham Brand Holdings teljes tulajdonjoga 2019-ben lett a focilegendáé, amelyet feleségével, Victoria Beckham-mel közösen vezetnek. Az idén stadion építésébe is belekezdett Miamiban, amelyet egy 58 hektáros szórakoztató negyeddel együtt előreláthatólag 2025-ben adnak át.