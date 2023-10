A zenehallgatás az emberi agyra, lélekre gyakorolt hatásáról szóló tanulmányok, tudományos cikkek, mindig szolgálnak érdekességgel. Az agy és a zene külön-külön is bőven szolgál kutatásra érdemes témával a tudósok számára. Az emberi test zenére adott fizikai reakciói befolyásolják az elménket, a zene a legszélsőségesebb érzéseket is kiválthatja bennünk, emellett szórakoztat, elgondolkodtat, inspirál. Zenével olyan dolgokat is kifejezhetünk, amit szóval nem.

Fotó: Shutterstock

A zenei ingerekhez – különösen a közös zenehallgatáshoz – kapcsolódó vizsgálatok, összetettebb eredményeket is mutatnak. Azok az emberek, akik együtt hallgatnak zenét, gyakran arról számolnak be, hogy kollektív tapasztalataik eredményeként erős kapcsolatot éreznek egymással.

A Scientific Reports tudományos folyóiratban közelmúltban megjelent tanulmány szerint az emberi test zenére adott fizikai válaszai, mint a pulzusszám, a légzés, a bőr elektromos vezetőképességének megváltozása, mind mérhető testi reakciók, amelyek összehangolódnak a közönség tagjai között.

Általában az absztrakt dolgok, mint az ízlés és a vélemény vagy az érzések mérése nem egyszerű vállalkozás. A Berni Egyetem pszichológusai által vezetett kísérleti koncertkutatási projekt érdekes eredménye, hogy különbség mérhető például különböző személyiségű emberek zenére adott fiziológiai reakciói között. A személyiségi jegyekre vonatkozó különbözőség megoszlását, a vizsgálatot megelőzően a közönség soraiban kiosztott kérdőívvel mérték fel. A kutatás eszközeként használt klasszikus zenei koncert során például kiderült, hogy

a nyitottabb személyiségű emberek között erősebb volt az összhang, mint az introvertált típusú társaik között.

Ennek valószínűleg az is oka lehet, hogy a nyitottabb típusú emberek könnyebben kapcsolódnak másokhoz, ezért ők könnyebben is hangolódnak egymásra, mint a zárkózottabbak.

Fotó: Shutterstock

Azt is megfigyelték, hogy ugyanazon zenei részek alatt a közönség szívverése is egy idő után szinkronba került, csakúgy, mint a légzésük és a pulzusszámuk is, ami hasonló értéket mutatott, függetlenül a személyiségjegyektől. A libabőr is egy jellegzetes testi reakció, amelyet bizonyos érzelmi hatásokra tapasztalunk, amit a zenehallgatás szintén kiválthat, akár Beethovent hallgatunk vagy Freddie Mercuryt. Ezek a kutatások az ember testi reakcióinak felmérésén túl megerősíti a mondást, hogy a zene összeköt.