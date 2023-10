A General Motors és a Chryslert tulajdonló Stellantis is növelte a sztrájkoló autógyári munkásoknak szóló bérjavaslatát, és hajlandó a Fordhoz hasonlóan 23 százalékos emelésre, valamint egyéb juttatások javítására is. A hírt alig pár órával azelőtt jelentették be, hogy Shawn Fain, a United Autó Workers (UAW) szakszervezet vezetője nyilatkozni fog a tárgyalások állásáról.

Fotó: KAMIL KRZACZYNSKI

„Minden kulcsfontosságú területen jelentős előrelépést tettünk annak érdekében, hogy végleges megállapodásra jussunk az UAW-vel, és hogy embereink visszatérjenek a munkába. Munkavállalóink többsége 40,39 dollárt fog keresni óránként, vagyis nagyjából 84 000 dollárt évente a megállapodás futamidejének végére” – írta közleményében a GM, miközben a sztrájk az ötödik hétbe lépett.

A GM szerint az új, 23 százalékos általános béremelési ajánlat 25 százalékos bérnövekedést jelent a megállapodás időtartama alatt, 10 százalékost az első évben. A megélhetési költségek növekedésével együtt az ajánlat meghaladja a 30 százalékot. A GM korábbi ajánlata 20 százalékos béremelés volt. Emellett most 21 dolláros órabért kínál az ideiglenes munkavállalóknak, szemben a korábbi 20 dolláros ajánlattal.

A GM részvényei egy százalékkal emelkedtek a hírre, a Ford részvényei pedig 1,1 százalékkal. A három autógyártónál dolgozó több mint 34 ezer szakszervezeti tag sztrájkol a munkabeszüntetések szeptember 15-i kezdete óta.

Fotó: PATRICK T. FALLON

A GM legutóbbi ajánlata azt mutatja, hogy a detroiti autógyártók közelednek egy közös állásponthoz. A Ford, amely a három vállalat közül a legjobb ajánlatot tette, azt mondta, hogy elérte annak a határát, amit fizetni tud, hogy versenyképes maradjon.

A szakszervezet 40 százalékos béremelési követeléssel kezdte az egyeztetést, amelyből húsz százalék azonnali hatályú lenne.

A GM ajánlata „azt sugallja, hogy talán a végjátékban vagyunk”,

mondta a hírrel kapcsolatban a Reutersnek Harley Shaiken, a Kaliforniai Berkeley Egyetem munkaügyi professzora. „Valójában a Ford határozta meg a minta dimenzióit, de a GM is hozzájárul ehhez. Van még mit tennünk, de egyértelműen van előremozdulás" – tette hozzá..

A tárgyalásokon azt követően történt előrelépés, hogy az UAW múlt héten meglepetésszerűen sztrájkba lépett a Ford legnagyobb Kentucky állambeli teherautógyárában, amely 25 milliárd dolláros éves forgalmat bonyolít, és a vállalat világszintű autóipari bevételének mintegy hatodát teszi ki.