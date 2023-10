Az intenzívebb és gyakori El Nino-hatás jelentősen csökkentheti a kakaótermesztésre szánt területek nagyságát. Ez nemcsak az ellátásbiztonságot, hanem a gazdálkodók megélhetését is veszélyezteti a nyugat-afrikai országokban, amelyek a leginkább ki vannak téve az éghajlatváltozásnak.

A Nemzetközi Kakaószervezet adatai szerint Afrika adja a globális kakaótermelés mintegy háromnegyedét, míg Amerika – Brazíliát és Ecuadort is beleértve – 20 százalékot, a csendes-óceáni térség pedig a termelés 5 százalékát.

De a legnehezebb helyzetbe Elefántcsontpart került, ugyanis az ország adja a globális mennyiség 44 százalékát, míg a szomszédos Ghána 14 százalékot biztosít.

Fotó: Rafael Martins / AFP

Ugyanakkor a hőmérséklet emelkedésével egyidejűleg a termesztőknek magasabban fekvő területek felé kell nézniük, vagy jó részüknek fel kell hagynia a tevékenységgel. De az Economist Intelligence Unit szerint nemcsak a klímaváltozás, hanem az input árak változása is nagy kihívás elé állítja majd az ottani gazdálkodókat az elkövetkező években.

„Nemcsak Nyugat-Afrika van bajban” – mondta Kerry Daroci, az Esőerdő Szövetség kakaóágazatának vezetője.

Indonéziában az éghajlatváltozás hozzávetőleg 50 százalékkal csökkenti a termelékenységet, ami hektáronként 666 dolláros veszteséget okoz, ami akár egymillió hektárt is érint

– tette hozzá Daroci.

Ralizik az ár

A helyzet soha nem látott magasságokba lökte a kakaó árát. A termény tonnánkénti ára 3730 dollár volt Londonban, és 3633 dollár New Yorkban. Az előbbi

78 százalékot, az utóbbi pedig 50 százalékot drágult egy év alatt.

A Reuters jelentése szerint a kakaó ára ötven év óta a legmagasabb.

2030-ra a mostani háromszorosára, 2050-re pedig négyszeresére kell nőnie az éghajlatváltozás megfékezésére elköltött összegeknek. – mondta Daroci.

Egyáltalán az éghajlatváltozás megértése is szinte hiányzik a fő termőterületeken, nemhogy az ellene való harc

– hangsúlyozta szomorúan Steffany Bermudez, a Fenntartható Fejlődés Nemzetközi Intézetének szakpolitikai tanácsadója. Ráadásul az alkalmazkodási módszerek is először jelentős pénzeket emésztenek fel, és csak aztán bizonyítják be, hogy jó befektetések voltak.

Bermudez szerint a magánszektor tőkéje nélkülözhetetlen lesz az alkalmazkodás során, és a nonprofit szervezet kezdeményezésére és kommunikációjára is égető szükség van.

Az olajboom után a „kakaóboom” küszöbén állunk

– összegezte véleményét Bermudez.