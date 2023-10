Britney Spears önéletrajzi könyve az eladási listák élén

Britney Spears The woman in me című emlékirata kedden jelent meg, és azonnal az eladási listák első helyére került. Az énekesnő büszkén osztotta meg a hírt közösségi oldalán, és megköszönte a rajongóknak is a támogatást.

11 órája | Szerző: Berekméry Szilvi

11 órája | Szerző: Berekméry Szilvi