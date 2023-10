Croctóberi meglepetés: a Crocs most cowboy csizmáival borzolja a kedélyeket

A lassan két évtizedes múltra visszatekintő Crocs taktikája, hogy figyelemmel kíséri a rajongók visszajelzéseit, és igyekszik valóra váltani a sok millió követő legfurcsább álmait is. Úgy tűnik ez a stratégia most is sikert arat.

8 órája | Szerző: VG

