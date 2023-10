Vegyes a fogadtatása annak az EU-s törekvésnek, amely a papír alapú helyett a digitális felé tolná el a betegtájékoztatókat. A legfőbb ellenérv, hogy az európai lakosság nagyjából fele gyakorlatilag digitális analfabéta.

A legtöbben így, papíralapon tájékozódnak a gyógyszerekről

Fotó: Shutterstock

Az Európai Bizottság gyógyszeripari stratégiája részeként azt javasolta, legyen a nemzeti hatáskör része, hogy az orvosságokhoz rendelt információs csomagot papír alapon a dobozokba gyűrve, vagy e helyett digitálisan, esetleg mindkét platformot alkalmazva juttassák el a felhasználókhoz. A vita azon megy, érdemes-e a folyamatot eltolni a kizárólag digitális tájékoztatás felé, aminek kétségkívül lennének előnyei – de hátrányai, vagy legalábbis kockázatai is.

Mik lennének az előnyök?

Jelenleg a gyógyszeres dobozokba hajtogatott, ultravékony papírra nyomott tájékoztatók szabvány alapján készülnek, és eligazítanak a készítmény céljáról, felhasználási módozatairól, a javasolt beviteli sűrűségről és mennyiségről, esetleges mellékhatásokról és teendőkről.

A digitális közlésre áttérés egyik fő előnyének azt tartják, hogy a legfrissebb információkat is meg lehet jeleníteni,

ami kizárná például annak a lehetőségét, hogy a tájékoztatón szereplő elavult adat, információ miatt gyógyszerszállítmányokat kelljen visszahívni. Belgiumban és Luxemburgban úgynevezett pilot-projektek keretében már teszteltek digitális megoldásokat, és azt találták, hogy az átállás jótékonyan hatna a gyógyszerellátásra, csökkentené a hiányt, illetve az importot is megkönnyítené.

Mindenkinek joga van az ingyenes, nyomtatott betegtájékoztatóhoz

Fotó: Shutterstock

A digitális felület pótlék is lehetne, ha a páciens egyáltalán nem kap papír alapú tájékoztatót. Ez a vonatkozó tanulmányok alapján főleg a napjainkban kurrens oltások esetében jellemző, ugyanakkor Sophie Dagens, a Medicines for Europe szabályozási szakértője szerint az űr betölthető a digitális megoldásokkal, amelyek ráadásul mozgóképes segítséggel is élhetnek.

Mindez igazodna ahhoz a trendhez is, hogy egyre több mindent intézünk digitálisan, méghozzá a tenyerünkbe simuló mobilról – részben már e körbe tartozik a diagnoszika is.

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) szerint az orvosi információkhoz is ugyanolyan lenne a hozzáférés, mint bármi egyébhez az interneten: könnyű és egyszerű.

Feltéve, hogy az érdeklődőnek megvannak ehhez a képességei és eszközei – az ellentábor ezt vitatja.

Mik volnának a hátrányok?

Az Európai Fogyasztói Szervezet (BEUC) aggódik, hogy a digitális megoldások erőltetésével sokan lemaradhatnak, noha a minőségi információhoz hozzáférés az egészség(megőrzés) kritikus hozzávalója. Szerintük a digitális tájékoztatóra lecserélni a papír alapúakat biztosan nem szabad, előbbieket legfeljebb kiegészítésként lehet alkalmazni.

A digitális megoldás egyik nagy előnye, hogy bármikor frissíthető a tájékoztató tartalma – ellentétben a papírral

Fotó: Shutterstock

Muszáj, hogy a páciensek a dobozba csomagolva valós információkhoz jussanak hozzá és ne csak QR-kódhoz, amiről tudjuk, hogy kevesebb ember tájékozódásához vezet majd

– mondta Ancella Santos Quintano, a BEUC szenior egészségpolitikai munkatársa. A szervezet felhívta a figyelmet az Eurostat 2021-es felmérésére, amely szerint az európaiaknak legfeljebb 54 százaléka rendelkezett alapvető digitális készségekkel. Ezért is fontos az apró betűs megjegyzés, miszerint a betegnek joga van a nyomtatott tájékoztatóhoz, azaz, ha kér ilyet, azt számára biztosítani kell, méghozzá ingyen.

Mi lehet a megoldás?

A Medicines for Europe emlékeztetett, hogy Ausztráliában és Új-Zélandon olyan hibrid rendszer él, hogy az adott gyógyszertár vagy egészségügyi intézmény nyomtatja ki a tájékoztatót a kérelmező páciensnek, de az Európai Unió vonatkozó szakértői csoportja pesszimista e tekintetben, mert az álláspontja szerint nagy késedelemmel és nagy anyagi teherrel járna, sőt, bezavarhatna a munkafolyamatokba is.

Mindezek okán a belga szakértők úgy vonták meg a mérleget, hogy csak akkortól szabad áttérni a teljesen digitális közlésre, ha: