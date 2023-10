Újra emelkedni kezdett a gáz ára a holland ttf gáztőzsdén. Eddig a piaci szereplők optimisták voltak a közel-keleti konfliktus alakulását illetően, és az első igazán hideg időszakot is nagyobb áremelkedés nélkül vészelte át az európai piac. Nem is beszélve egy fontos időszakról: október közepe a legtöbb európai országban a fűtési szezon kezdete, ami bizonyosan a fogyasztás felfutásával jár. Ez az időszak most egybeesett az első komolyabb hideghullámmal, így tehát borítékolni lehet, hogy az öreg kontinens fogyasztása az elmúlt nagyjából egy héten jelentősen megemelkedett, főként, ha azt is figyelembe vesszük, hogy október első felében még sorra dőltek a melegrekordok a kontinensen.

Fotó: AFP

Mára azonban a pesszimizmus árnyékolta be a piacot, a kereskedők az izraeli konfliktus kiszélesedésétől tartanak.

Elindul fölfelé a nyersanyag ára, a hajnali 47 euró/megawattórás árról kora délutánra elérte az 52 eurós árszintet is a holland gáztőzsdén. Érdemes felidézni, hogy az izraeli konfliktus október 7-i kirobbanásakor a gáz megawattórája 37 euró körül cserélt gazdát a piacon.

Az egész térség destabilizációjától való félelmet táplálhatja, hogy az Egyesült Államok legnagyobb anyaghajóit küldte a körzetbe. A Pentagon szerint az Egyesült Államok egyre jelentősebb dróntámadásokat tapasztal Irakban és Szíriában. Ezenkívül a politikusok retorikájukkal is öntik az olajat a tűzre, ugyanis Joe Biden elnök közvetlenül az amerikai néphez fordult, hogy támogassák Izrael finanszírozását, valamint Ukrajna háborús erőfeszítéseit.

A kínálat egyelőre rendben van

Az Izraeli–Hamász háború egyelőre egy jelentős Egyiptomot ellátó gázmező leállításához vezetett. Ugyan Egyiptom Európába tartó cseppfolyós földgázexportja nem jelentős, de a helyzetet akár jelzésként is értelmezhetik a piacon. Ugyanakkor,

ha a konfliktusban intenzíven részt vesz Irán, és lezárja a Hormuzi-szorost, akkor a Katarból érkező LNG-tankerek sem jutnak el Európába, aminek már katasztrofális következményei is lennének.

Irán részvétele, a Hormuzi-szoros lezárása jelenti most a legnagyobb kockázatot az európai-, és a globális energiapiaci egyensúlyra nézve

– áll az Energy Aspects közleményében. Hasonlóan látja a helyzetet a Rystad Energy is. Helyzetértékelésükben hangsúlyozzák, hogy a tél közeledtével komoly másodlagos hatásai lehetnek Európa LNG-ellátására is.