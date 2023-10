A világ éves kávétermésének mintegy 3 százalékát felvásárló Starbucks agronómusai több mint tízéves munkával és több száz fajta növény házasításával végül hat olyan kávéfajtát nemesítettek ki, amelyek ellenállók a klímaváltozás hatásaival szemben, és egyúttal ízük, valamint illatuk is megfelel a vállalat elvárásainak. A legnagyobb probléma a CNN szerint a kávélevélrozsda, amelyet a klíma felmelegedése jelentősen súlyosbít.

A kávécserje. Fotó: Shutterstock

A hat új fajtát a gazdáknak bemutató katalógus felsorolja az egyes növények ízprofilját. Az egyikből dinnyés, mézes és cukornádas jegyeket tartalmazó kávé készül, míg egy másik citrusos, gyógynövényes, virágos ízzel büszkélkedhet. A katalógus a növény termesztési jellemzőit is ismerteti, például azt, hogy milyen magasságban él meg, milyen méretű és felépítésű a növény, és hány éven belül érik meg az első termés.

A Starbucks a nemesítéssel vélhetően jó úton jár, hiszen a kávécserje igen kényes növény, különösen az arabica, azaz a legnépszerűbb fajta. Az éghajlatváltozás pedig óriási veszélyt jelent a kávéiparra és a gazdákra is – derül ki a Latin-Amerika és a Karib-térség beruházásait támogató Amerika-közi Fejlesztési Bank (IADB) vizsgálataiból.

A megfelelő termesztéshez a kávénövényeknek meghatározott hőmérséklet-, fény- és páratartalomszintre van szükségük. Ezek a feltételek most még nagyrészt teljesülnek, ám 2050-re a hőmérséklet emelkedése akár 50 százalékkal is csökkentheti a kávé termesztésére alkalmas területet

– állítja az IADB.

A Starbucks, amelynek világszerte közel 36 ezer telephelye van, nagymértékben függ a kávétermelőktől: harminc országban mintegy 400 ezer termelőtől vásárol, úgyhogy nem mindegy számára, hogy sikerül-e megküzdeniük a globális felmelegedéssel.

A levélrozsda elleni küzdelem

Miguel Gomez, a Cornell Dyson School of Applied Economics and Management élelmiszer-marketing professzora szerint is sürgős szükség van az arabica éghajlatváltozásnak ellenállóbb fajtáinak nemesítésére.

A jelenlegi arabicafajta ugyanis rendkívül érzékeny a levélrozsdára, amely akkor jelenik meg, amikor szokatlanul magas a hőmérséklet.

Gomez úgy véli, más kávéfajták, mint például a robusta és a liberica, jobban bírják a nehéz körülményeket. A kávékészítők azonban általában elkerülik ezeket a fajtákat, mert a fogyasztók az arabica ízét és illatát kedvelik. A cél az, hogy olyan fajtákat fejlesszenek, amelyeknek az íze olyan, mint az arabicáé, de más fajtákhoz hasonlóan ellenállóbbak.

Legutóbbi éves jelentésében a Starbucks már rámutatott a kiváló minőségű arabica kávébabok drágulására, illetve arra, hogy egyre kevésbé elérhetők, ami a cég eredményeit is ronthatja.

Ezért az új fajták nemesítése előtt, mások által kifejlesztett – és néha a Starbucks által módosított –, az éghajlatváltozásnak ellenálló vetőmagokat is kínált a gazdáknak.

A vállalat szerint az elmúlt öt évben összesen hárommillió vetőmagot és 70 millió kávérozsdának ellenálló cserjét osztott szét a gazdák között. A cél az, hogy 2025-ig 100 millió ellenálló cserje jusson el a gazdákhoz.