A legendás Levi’s farmernadrág története a 19. századig nyúlik vissza. Az első nadrág, a ma is védjegyéül szolgáló kék színben, 1896-ban jelent meg először. Előtte a vitorlák alapanyagául szolgáló kendervászonból készítették őket. A szinte elnyűhetetlen nadrágok derekán található másik védjegyének számító kétlovas embléma története is legendás. Egy alkalommal ugyanis Levi Strauss két lóval ellenkező irányokba húzatott egy farmernadrágot, demonstrálva a vászon erejét. A korabeli reklám elérte célját, hiszen ezt követően a hatalmas érdeklődésre válaszul tömegtermelésbe kezdtek. Strauss nem sokkal később saját gyárat is nyitott, ahol a farmerek királyának is nevezett legendás 501-es modellt is gyártották.

Fotó: Shutterstock

A Levi’s tartósságát az a 140 éves farmernadrág is bizonyítja, amelyet tavaly találtak egy elhagyott amerikai bányában egészen jó állapotban, és amelyért egy gyűjtő 87 ezer dollárt is képes volt kifizetni.

A munkaruhából kultuszdarabbá vált farmernadrág az 1950-es években az amerikai fiatalok számára a lázadást szimbolizálta. Azóta az egész világon elterjedt, és ma is az egyik legkeresettebb farmermárka.

Megoszlanak a vélemények arról, hogy hogyan tudnánk megőrizni a nem éppen olcsó ruhadarab tartósságát a lehető leghosszabb ideig.

Vannak, akik szerint csak nagyon ritkán kellene mosni a farmert. Charles Bergh, az ikonikus márka jelenlegi vezérigazgatója, sokak nagy meglepetésére egyenesen azt mondta, hogy

egyáltalán nem mossa a farmerét mosógépben, mivel attól tart, hogy elveszíti a színét és a formáját.

A mosógép helyett ő a zuhanyt választja. Amikor úgy érzi ugyanis, hogy mégis ráfér egy kis mosás, nemes egyszerűséggel beáll a zuhany alá a farmerjében. Véleménye szerint ez azért jó választás, mert ezzel vizet és energiát is spórolunk, amivel a környezetvédelmet is kipipálhatjuk.

Idén már másodszor kényszerül éves terveinek felülírására a Levi Strauss & Co., de a legendás farmergyártó részvényeseit ez nem is lepte meg igazán, az árfolyam a negyedéves gyorsjelentéssel együtt érkező bejelentésre csak enyhén esett akkoriban. Az augusztus 27-ével zárult három hónapban a Levi Strauss 1,511 milliárd dolláros bevételt ért el, ez 6 millióval kevesebb ugyan az egy évvel korábbinál, de a gyakorlatban stagnálást jelent. A nyereség viszont szinte eltűnt, a tavalyi 173 millióról 10 millióra zuhant, ahogy az egy részvényre jutó eredmény (EPS) is 43 centről kettőre olvadt.