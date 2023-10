A közelmúlt szélsőségesen száraz időjárása miatt újra kritikusan alacsony a vízszint a németországi Rajnán, emiatt a teherhajók nem tudnak teljes rakománnyal közlekedni, s ez jelentős fuvardíj-emelkedéshez vezetett Európa egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalán – írta a Reuters.

Alacsony vízállás a Közép-Rajnán, Kaub mellett, 2023. júliusában.

Fotó: AFP

A nyári szárazság után Németországban ismét megbénult a folyami kereskedelem, miután ősszel is kitart a meleg időjárás és a vízhiány, a folyó vize pedig kritikus szint alá csökkent a vízszint a Felső-Rajnán, Duisburgtól délre.

A helyi fuvarozók közleménye szerint merülőmélységtől függően már csak körülbelül 50 százalékos töltöttséggel tudnak áthaladni több fontos csomóponton, és félő, hogy a tartós szárazság miatt hajózhatatlanná válik a folyó több szakasza is.

A sekély víz miatt a hajóüzemeltetők csak felárral vállalnak fuvarokat, hogy kompenzálják a költségeiket, egyúttal jelentősen növelve a rakományküldők terheit. A kereskedők szerint nem várható gyors javulás, mivel a következő napokban száraz idő várható a folyó vízgyűjtő területein.

Kiszárad a Rajna, veszélybe került Európa vízi ütőere Az éghajlatváltozás az EU egyik legfontosabb folyóját és közlekedési útvonalát is veszélyezteti.

A klímaváltozás hatására Németországban is egyre gyakoribb a kánikula és a tartós szárazság, ami még az olyan nagy folyók elapadását is okozhatja, mint a Rajna. A kormány nemrég bejelentette, hogy a helyi ipar védelmében megpróbálják fejleszteni a helyi alternatív kereskedelmi útvonalakat is – ezek azonban mind drágábbak lennének, mint a Rajna.

A Rajna fontos szállítási útvonal az ömlesztett nyersanyagok, mint a gabona, a szén és olajtermékek esetében, mivel a folyó Németország legfontosabb iparterületein halad keresztül.