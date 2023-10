Izraeli háború: egy titkos kormányzati dokumentum megjósolta a Hamász támadását, csak senki nem vette komolyan

Az izraeli sajtó nyilvánosságra hozott egy 2016-os, szigorúan titkos kormányzati dokumentumot, amely szinte teljes egészében előrevetítette a Hamász 2023. október 7-én végrehajtott véres támadását.

Már 2016-ban megjósolták, hogyan fogja megtámadni a Hamász Izraelt – csak senki nem vette komolyan. Fotó: AFP

Ezt Avigdor Liberman akkori védelmi miniszter jegyzi, aki egy tizenegy oldalas jelentést készített. Ebben a hét évvel ezelőtti anyagban figyelmeztetett a gázai terrorista vezetés tervére, hogy át akarnak törni a határon, hogy zsidó közösségeket rohanjanak le Dél-Izraelben. Ennek pedig részét képezi a mészárlás és a túszejtés is. Ahogy arról a Világgazdaság is számos cikkben beszámolt, a végül október elején bekövetkezett terrortámadás éppen ilyen forgatókönyv mentén zajlott le.

Azon a szombat reggelen körülbelül 2500 terrorista rontott be Izraelbe szárazföldön, tengeren és légi úton. Több mint 1400 embert, zömében civileket öltek meg az otthonában, illetve egy nagyszabású fesztiválon. Illetve legalább 239 túszt – köztük 30 gyereket – visszahurcoltak a Gázai övezetbe, ők azóta is fogságban vannak.

Vagyis a 2016-os dokumentum kísértetiesen előrevetítette a brutális betörés számos elemét, de arra is konkrét bizonyítékkal szolgál, hogy az izraeli tisztviselők lassan egy évtizede tudatában vannak egy ilyen típusú Hamász-merényletnek. Mégis, láthatóan nem vették komolyan.

Pedig a szigorúan titkos jelentés egészen konkrétan fogalmazott. „A Hamász úgy kívánja bevinni a konfliktust izraeli területre, hogy jelentős számú jól képzett erőt küld Izraelbe, hogy izraeli közösségeket pusztítsanak el a gázai határ közelében és túszokat is szedjenek.” Az elemzés arra is felhívta a figyelmet, hogy egy ilyen akció a fizikai veszteségeken túl az izraeli polgárok morális és érzelmi károsodásához is vezet.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy Avigdor Libermann számára politikai vetületben jól jön a kiszivárogtatott dokumentum. Ő ugyanis nem csatlakozott Benjamin Netanjahu háborús kabinetjéhez. Az idézett jelentés létezéséről egyébként ő maga beszélt még egy szombat esti interjúban. Ebben szintén az izraeli kormányfő felelősségét domborította ki, és felidézte, hogy 2016-ban személyesen adta át Netanjahunak az anyagot külön figyelmeztetve őt, hogy a támadás be fog következni, ha az izraeli állam ennek nem veszi elejét.