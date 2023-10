Az El Nino okozta száraz időjárás és az alacsony felvásárlási árak miatt az ausztrál farmok bevétele a canberrai kormány becslése szerint átlagosan 41 százalékkal csökken a július elsején kezdődött pénzügyi évben. Ez azt jelenti, hogy visszaesnek a három évvel ezelőtti szintre.

A búzatermés harminc százalékkal lesz kisebb.

Fotó: William West / AFP

Ausztrália a világ egyik legnagyobb agrártermelője és -exportőre a búzától és az árpától kezdve a marhahúson keresztül a cukorig. A mezőgazdaság adja a GDP mintegy 2,5 százalékát.

Az elmúlt három évben elegendő eső esett, és ennek köszönhetően jelentősen nőtt a termelés, az agrárexport értéke a június végén zárult pénzügyi évben rekordot jelentő 80 milliárd dollárra ugrott – ez majdnem ötven százalékkal magasabb érték az ötéves átlagnál. (Egy ausztrál dollár 233,5 forint.)

Most azonban az El Nino határozza meg az ország időjárását is, a szokásosnál nagyobb szárazságot és hőséget hoz, ami árt a haszonnövényeknek, kiszárítja a legelőket. A mezőgazdasági minisztérium nyári előrejelzése szerint például búzából több mint harminc százalékkal kevesebb terem. Közben ráadásul a hazai és az exportkereslet visszaesése miatt csökken a marha- és a birkahús ára.

A lassuló kereslet miatt esik a marha és a birka ára.

Fotó: Peter Parks / AFP

A kormány agrárkutató intézetének (Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences – ABARES) legfrissebb jelentése szerint

a nagy farmok átlagos bevétele a tavalyi rekordot jelentő 350 ezer ausztrál dollárról 197 ezerre csökken a mostani pénzügyi évben

„elsősorban a mezőgazdasági termények, különösen a vágóállatok árának csökkenése és a növénytermesztés visszaesése miatt a szárazabb körülmények következtében”.

Az ABARES szerint azonban az átlagjövedelem országszerte még mindig magasabb lesz az elmúlt aszályos évekhez, 2019–2020-hoz képest. Átlag alatti nyereséget prognosztizál viszont Új-Dél-Wales északi és Queensland déli részein, ahol a száraz időjárás károsította a termést, valamint Victoria déli részén, Tasmániában, Dél- és Nyugat-Ausztráliában, amelyet a szárazság és a csökkenő juh-, bárány- és gyapjúárak sújtanak.

Az ABARES arra is figyelmeztetett, hogy a becslések még túl magasnak is bizonyulhatnak, mivel a szarvasmarha- és juhárak szeptember óta tovább csökkennek,

Az ausztrál állattenyésztők különösen borúsan látják a jövőt.

Fotó: Peter Parks / AFP

Maguk a termelők is pesszimisták, egy hét közepén nyilvánosságra hozott felmérés szerint a gazdák alig 55,8 százaléka számít arra, hogy az ország mezőgazdasági termelése növekedni fog a következő évtizedben, és csak 45,6 százalékuk derűlátó családi gazdasága jövőjét illetően. Az állattenyésztők különösen borúsan látják a helyzetet, a marhatenyésztők 26,6, a birkatenyésztők harminc százaléka optimistább most, mint tavaly volt.

Az El Nino Ausztrálián kívül Afrikában is aszályos, száraz időszakot eredményez, a Karib-tengeren és az Egyesült Államok nyugati partján pedig óriási esőzéseket okozhat. Becslések szerint a mostani El Nino körülbelül háromezer milliárd dollárba kerülhet a világgazdaságnak.