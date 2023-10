Megállapodott az ukrán gabonával kapcsolatban Varsó és Kijev

Hosszas huzavona után végre egymás kezében csapott Varsó és Kijev. A két szomszédos ország kedden bejelentette, hogy megállapodás született köztük az ukrán gabonaexport Lengyelországon keresztül történő, harmadik országokba irányuló tranzitjának felgyorsításáról. Ez az első áttörés a Lengyelország és Ukrajna közötti diplomáciai vita kirobbanása óta, amely akkor kezdődött, amikor Lengyelország – Magyarországgal és Szlovákiával egy időben – importtilalmat rendelt el az ukrán gabona behozatalára – adta hírül a The Guardian.

Fotó: AFP

Az október 15-i általános választások előtt álló lengyel kormány célja a helyi gazdák védelme volt a gabonaárak exportdömping általi letörésével szemben. A bejelentést követően Kijev több fronton is panasszal élt a három ország ellen. A Világkereskedelmi Szervezetnél eljárás is indult Lengyelország, Szlovákia és Magyarország ellen a gabonamegállapodásokkal kapcsolatos ukrán panaszok miatt. Ugyanakkor a Lengyelországon áthaladó, a világpiacra, főleg Afrikába és a Közel-Keletre irányuló ukrán exportot továbbra is engedélyezték.

A keddi megállapodás értelmében a világpiacokra szánt ukrán gabona egy jelentős része közvetlenül Lengyelországon keresztül halad majd át anélkül, hogy az ukrán–lengyel határon minőségi ellenőrzésnek vetnék alá. Ebben a megállapodásban Litvánia is érintett, a balti országra ugyanezek a szabályok vonatkoznak.

Megállapodtunk egy fontos kérdésben

– jelentette ki újságíróknak Robert Telus lengyel mezőgazdasági miniszter az ukrán és litván kollégáival folytatott online találkozót követően. Hozzátette, hogy szerdától a világpiacra Litvánián keresztül szállított gabonaféléket egy litván kikötőben és nem a lengyel–ukrán határon fogják ellenőrizni.

Az ukrán mezőgazdasági tárca közleménye szerint a megállapodás felgyorsítja a Lengyelországon keresztül történő tranzitforgalmat.