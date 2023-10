A Hamász Izrael ellen végrehajtott, példátlan támadása tovább növelte az amúgy is gyengélkedő világgazdaságra leselkedő kockázatokat, ám még mindig az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy az amerikai gazdaság puha leszállással érhet földet – mondta Janet Yellen, az Egyesült Államok pénzügyminisztere szerdán Marokkóban, a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap éves találkozójának alkalmával tartott sajtótájékoztatón.

Fotó: Jim Lo Scalzo / MTI

Yellen elítélte a szombaton megkezdett Izrael elleni támadásokat, és arról biztosította a zsidó államot, hogy Washington minden szükséges módon támogatni fogja.

Az Ukrajnának és Izraelnek nyújtott források a Biden-kormányzat abszolút első számú prioritásai

– tette hozzá.

Mint ismert, a nyersolaj ára megugrott, és a biztonságos menedékként szolgáló devizák – mint például a jen – árfolyama kilőtt, miután a Hamász alakulatai október 7-én a Gázai övezetből betörtek Izraelbe – írja a Reuters.

Yellen nem válaszolt arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok újabb szankciókat vezetne-e be Iránnal szemben, ha bizonyítékok merülnének fel, hogy az országnak köze van a támadáshoz, ám emlékeztetett, hogy Washington Irán mellett korábban a Hamász és a Hezbollah ellen is szankciókat vezetett be.

Visszatérve a háború gazdasági következményeire, Yellen megjegyezte, Washington figyelemmel kíséri az eszkalálódó konfliktus lehetséges gazdasági hatását, bár nem valószínű, hogy az a globális kilátásokat jelentősen befolyásolná.

Arra a kérdésre, hogy Washington visszavonja-e döntését, amellyel a szeptemberben megkötött amerikai–iráni fogolycsere-megállapodás keretében feloldotta 6 milliárd dollárnyi iráni pénzeszköz befagyasztását, Yellen azt mondta, hogy ezekhez a pénzeszközökhöz még nem nyúltak, de Washington nyitva tart minden lehetőséget.

„Ez a pénz Katarban van, és pusztán humanitárius célokra bocsátottuk rendelkezésre. Egyelőre senki sem nyúlt hozzá, de nem zárnék ki egyetlen lehetőséget sem a késő a jövőre nézve” – mondta.

Antony Blinken amerikai külügyminiszter korábban kijelentette, hogy még nem látott rá bizonyítékot, hogy Irán állt volna a támadás mögött, és hogy Teheránból irányították volna, de hozzáfűzte, hogy régi kapcsolat áll fenn a perzsa állam és a Hamász között.

Yellen mindenesetre továbbra is az amerikai gazdaság puha leszállására számít, de elismerte, hogy az olyan külső sokkok, mint az orosz–ukrán és a palesztin–izraeli háború, további kockázatokat hordoznak.

Nem mondom, hogy a puha leszállás teljesen biztos, de továbbra is úgy gondolom, hogy ez a legvalószínűbb forgatókönyv, főleg a rugalmas munkaerőpiac és a mérséklődő bérnyomás miatt

– fejezte be Yellen a sajtótájékoztatóját.