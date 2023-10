Stockholm vezetése 2025-től kitiltaná a benzin- és dízelüzemű autókat a városközpont kiemelt részeiről. A svéd főváros zöld párti vezetői ezzel javítanák a levegő minőségét és csökkentenék a közlekedési zajterhelést – derült ki a Lars Strömgrennek, a Zöld Párt közlekedésért felelős alpolgármesterének keddi közleményéből.

Ha valóban életbe lép a stockholmi vezetők terve 2025-ben, akkor több üzletember pattanhat kerékpárra a belvárosban.

Fotó: Shutterstock

Pontosan hogyan zöldítene a svéd főváros vezetése?

A Zöld Párt szerdán nyújtja be a képviselőknek azt a rendelettervezetet, amelynek alapján Stockholm belvárosának húsz háztömbjére kiterjedő, úgynevezett hármas környezetvédelmi zónát alakítana ki. Ebben benne lennének a luxus-bevásárlóutcák és Svédország legdrágább irodáinak egy része.

A cél, hogy a zónában elsősorban a teljesen elektromos autók közlekedhessenek.

Ez alól kivételt képeznek a nagyobb kisteherautók, ahol a terv értelmében a plug-in hibrid járművek is közlekedhetnek. A szabályozás alól mentesülnének a mentő- és rendőrautók, valamint azok a gépjárművek, amelyeknél a vezető vagy az utas dokumentáltan fogyatékkal él. Ha a terv megvalósul, akkor Stockholm lesz az első város, aki bevezeti a hármas környezetvédelmi zónát.

A baloldali és környezetvédő Zöld Párt ezzel is felgyorsítaná a belső égésű motorral hajtott autók elektromosra cserélését. Strömgren „teljesen elfogadhatatlannak” nevezte, hogy manapság

a rossz stockholmi levegő miatt a csecsemők tüdőbetegek lesznek, az idősek pedig idő előtt meghalnak.

Az alpolgármester szerint a szabályozás elfogadására megvan a politikai többségük. A párt a kezdeti tapasztalok függvényében tovább bővítené a környezetvédelmi zónát az SVT értesülése szerint.

A terv tiltakozásokba ütközött

A városházi ellenzék mellett a svéd szállítmányozók képviselete szerint is túl messzire megy a tervezet, és a városnak inkább az elektromos töltőpontokra kellene összpontosítania. Ezzel a változtatási törekvés nem erőn, hanem ösztönzésen alapulna. Ráadásul a szállítmányozók úgy látják, hogy az intézkedés túlságosan korai lenne. A szövetség emlékeztetett, hogy 2010 óta 34 százalékkal csökkentették a karbonkibocsátásukat – közölte a Reuters.

Stockholm valóban nagyon szigorú intézkedést hozna Európa más fővárosaihoz képest?

Igen, Stockholm lehet az első nagy főváros, amely ilyen széles körű tilalmat vezethet be. A svéd főváros ezzel messzebbre menne, mint Párizs, Athén vagy Madrid a dízelautók betiltására vonatkozóan. Brüsszelben decemberben betiltották a nem létfontosságú és nem helyi autósok közlekedését a város tíz fő utcáján.

Más városok pedig, úgymint London, napi díjat vezetett be arra az esetre, ha belső égésű motorral hajtanak a városközpontba. Habár a brit főváros a rendkívül alacsony kibocsátású zónát augusztusban még ki is terjesztette, Rishi Sunak miniszterelnök szeptemberben a zöldpolitika enyhítéséről számolt be: öt évvel, 2035-re tolta az új benzin- és dízelüzemű autók értékesítésének betiltását – összesített a Bloomberg.