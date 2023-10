Az ukrajnai börtönökben fogva tartott elítélteket szénbányákba vezénylik, tudatta a büntetés-végrehajtási rendszert felügyelő igazságügyi miniszter – számolt be róla a Kárpáti Igaz Szó kárpátaljai hírportál.

Szénbányákban dolgoztatják a rabokat Ukrajnában.

Fotó: AFP

Denisz Maljuszka arról számolt be, hogy az ukrajnai szénbányák súlyos munkaerőhiánnyal küzdenek, mivel sok bányászt mozgósítottak az orosz–ukrán háború miatt. Az emberhiány miatt jelentkező problémákat pedig elítéltek bevonásával szeretnék kezelni. A tárcavezető elárulta, hogy tíz munkás egy műszak leforgása alatt csaknem 25 tonna szenet is képes a felszínre hozni. A rabok a kényszermunkáért cserébe fizetést is kapnak, amiből adózniuk is kell, és amennyiben anyagi követelések is fennállnak az elítéltekkel szemben, a megkeresett összegből automatikusan törlesztik azokat is.

Maljuszka azt is elképzelhetőnek tartaná, hogy a közeljövőben akár más ágazatokba is bevonhatnak elítélteket, ezzel a lépéssel is enyhítve a súlyos munkaerőhiányt.

Ukrajnában korábban felmerült annak a lehetősége is, hogy a börtönbüntetésüket töltők egy részét mozgósíthatnák, azonban ennek észszerűségéről erősen megoszlanak a szakértői vélemények. Oroszországban az egykori Wagner csoport zsoldosseregébe rendszeresen toboroztak börtönben ülő elítélteket. A merényletben életét vesztő Jevgenyij Prigozsin magánhadseregét számos kritika érte emiatt, hiszen a szolgálati időt túlélő egykori elítéltek révén számos gyilkos és erőszaktevő került újra szabadlábra.